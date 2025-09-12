高雄第2大里一拆為二　南北房價單坪差5萬

▲高雄美術館特區所在的龍水里因人口激增，高市府計畫將1里拆成2里，與市府多次爆發激烈爭執。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄美術館特區所在的龍水里因人口激增，高市府計畫將1里拆成2里，不少在地居民擔心分里影響學區、房價，也不滿新里名稱以及劃分的切割方式，與市府多次爆發激烈爭執，不過儘管未分里，房價已有差距。根據實登統計，南龍水里房價單坪比北龍水里貴5.4萬元。

近期高雄研議拆分「極端大里」，像是福山里人口有4萬5000多人，預計分為4里。而龍水里位於美術館特區，全里3.5萬人是全國第2大里，市府研擬將龍水里拆為2個里，初步規劃以美術東三路為界線，新劃出的里暫取名為龍美里，另一處則維持龍水里舊名，沒想到引起不少龍水里民大幅反彈。

就有里民擔心，以後若不跟高美館在同一個里，是否房價將大受影響？也害怕以後孩子恐怕更難入學當地明星學校，高市民政局強調，將持續溝通。

根據內政部實價登錄統計，近3年龍水里南、北２側房價明顯拉開差距，2025年南龍水里平均單坪42.1萬元，北龍水里則為36.7萬元，整整差了5.4萬元；若與2023年相比，南側2年漲幅達10.5%，漲勢更勝北側的4.7%。

地區 2023年(萬元/坪) 2024年(萬元/坪) 2025年(萬元/坪) 2023 vs 2025增減幅 北-龍水里 35.1 41.3 36.7 4.7% 南-龍水里 38.1 45.8 42.1 10.5%

▲近年南北龍水里房價比較。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

希望建設業務部協理蘇順益分析，高雄美術館特區長年是豪宅聚落的代名詞，南美術館房價一直以來相對較高，原因在於早期開發時，建商率先插旗位於南美術館的「美術館第一排」景觀宅，直接奠定地板價，之後南美術館的青海路沿線形成商圈，帶動人潮進駐，吸引建商到該區推案。

蘇順益分析，相較之下，北美術館的商業氛圍發展稍晚，當初的區域話題性不若南美術館，直到近年商場陸續到北美術館插旗，逐漸帶動人潮與消費力，因此現階段南、北美術館房價出現落差，也有其脈絡可循。

不過隨南美術館土地日益稀缺，建商開發動能逐漸北移，未來北側還有京城攜手國際建築大師安藤忠雄的指標案，以及近年陸續交屋的大樓，將吸納大量新住戶，在後續供給、人口與商圈聚集下，北側房價仍具補漲空間。

