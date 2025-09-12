ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

▲▼台中,13期,惠宇大沁,水岸,綠帶,房產。（圖／業者提供）

▲惠宇建設看準台中13期重劃區優勢推出「惠宇大沁」。

圖、文／惠宇大沁提供

地處南屯與南區間的「13期重劃區」，被視為台中未來10年重點開發區域，是備受各界矚目的新興重劃區。不僅具備完整都市計畫街廓設計，更結合自然水岸、生態綠廊、交通節點等環境、機能利多，成為北接七期，串聯五期、八期與高鐵副都心的黃金軸線樞紐、都會綠洲的市區新境。

不同於其他新興重劃區，「先有房、後機能」的等待期，13期鄰接八期生活圈，轉眼可見文心秀泰，更享有好市多、迪卡儂等生活資源，以及中山醫學園區、工學商圈、大慶雙捷運站等資源環繞，生活機能比肩成熟市區，卻同時在繁華城市裡，保有低密度、高綠覆的舒適居住環境。

▲▼台中,13期,惠宇大沁,水岸,綠帶,房產。（圖／業者提供）

▲▼台中,13期,惠宇大沁,水岸,綠帶,房產。（圖／業者提供）

看準13期優勢，品牌建商紛紛插旗，其中以惠宇建設推出的「惠宇大沁」最受矚目。該案基地位於慶順路水岸第一排，前仰河景、後倚公園，形塑「自然綠帶+都會水岸」雙景資產，加上優越地利條件，依傍中山醫、近鄰大慶站，讓它甫一開案即受到市場相當大的關注。

走過半個世紀，惠宇始終以「精益求精、初心不變」為品牌核心價值。歷經市場景氣的起伏，乃至全球產業的重大變局，惠宇始終不曾動搖對品質的堅持與細膩的要求。從具遠見的擇地眼光，到洗鍊專業的規劃設計，再到社區長久的維養照顧，點滴累積，終成今日上萬戶幸福家庭的共同口碑。

▲▼台中,13期,惠宇大沁,水岸,綠帶,房產。（圖／業者提供）

「惠宇大沁」延續一貫的品牌精神，邀請建築大師劉偉彥與空間設計大師蘇靜麒攜手規劃。從垂直綠意到水岸風光，讓環境與建築彼此呼應；從細膩空間到人文氛圍，讓生活與美學自然交融。這裡不只是建築，更是一種被綠意擁抱、被光影滋養的日常體驗。惠宇用心雕琢每一個細節，只為讓家的幸福，在社區裡靜靜綻放。

全案純住宅2至3房規劃，25至43坪多元產品，兼顧自住與置產需求，結合宜居的建築設計與完善生活氛圍，為下半年市場揭開嶄新篇章，成就值得期待的生活代表作。

▲▼台中,13期,惠宇大沁,水岸,綠帶,房產。（圖／業者提供）

【惠宇大沁】
接待會館：朝馬路．朝富二街
禮賓專線：04-2707-8799
了解更多：https://yep1.vip/chill13_ET

