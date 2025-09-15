ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新青安開水龍頭　單身女首購想月存1.5萬購屋被打槍

▲▼ 85大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲金管會宣布新青安房貸不計入《銀行法》72-2條限額，不少首購族重燃購屋希望。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

金管會宣布新青安房貸不計入《銀行法》72-2條限額，不少首購族重燃購屋希望。就有月薪3萬的高雄單身女性，現在住家裡月存1.5萬元，計畫存到自備款100萬元後，用新青安入手700~800萬元大樓。信義房屋專家表示，新青安明年7月31日就結束，不再有利息補貼。

央行去年9月祭出第七波信用管制，連首購族都直呼貸款難，金管會宣布9月1日起，新青安貸款額度不計入《銀行法》72-2條限額，讓新青安貸款回歸，讓首購族又重燃新一波購屋信心。

就有高雄在地的單身女性、月薪3萬元，現在先住在高雄老家，預計存到100萬元頭期款後，再加上家人協助，來申請新青安房貸，希望可貸8成、40年，並爭取3年寬限期，在高雄買到700~800萬元的華廈或大樓。

信義房屋高一區協理周清源表示，新青安貸款政策的政府利率補貼期限將於 2026年7月31日結束，屆時政策是否延續，則由主管機關財政部決定，換言之，明年8月1日起購房者之後將不再享有1.5碼的新青安房貸的利息補貼。

若以存到100萬元的目標來看，需要5.55年，屆時新青安政策的執行期限已結束，利率會依當時的房貸變化決定。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲若以總價800萬元來看，高雄現階段林園、大寮、大樹、湖內、梓官、茄萣等區域，新案都還在2字頭。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，若以總價800萬元來看，高雄現階段林園、大寮、大樹、湖內、梓官、茄萣等區域，新案都還在2字頭，2房可以在800萬元內入手，降低購屋門檻。

周清源表示，高雄建工商圈、河堤社區、桃子源生活圈的20~30年大樓，2房總價約落在600~800萬元，都有機會在預算內入手。不過老屋自備款需提高到3成，加上中古屋還要預留整修金額，若只換水、電管路，單坪修繕金額約落在3~5萬元，以室內15坪為例，還要預留45~75萬元的管路修繕經費，提高自備金額門檻。

周清源分析，購屋畢竟是剛性需求，若首購族受限總價帶，就看個人選擇，想入手蛋白區新屋還是市中心老屋，都能相對減輕購屋負擔。

