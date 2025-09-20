ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新莊副都心現每坪85萬新案　代銷：天花板還沒到

▲▼ 新莊副都心 。（圖／記者項瀚攝）

▲新莊副都心即將空開的「春城麗都」每坪開價抓在75~96萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新莊副都心新案單價85萬元，是否成為區域短期的房價天花板？代銷業者認為，房價除取決於地段，還有基地條件與產品規劃，新莊副都心9字頭即將出現。此外，在地房仲認為，副都心機能多元，房價對比於新店、永和來看，委屈了。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

近期新莊副都心指標建案「國泰曦．」首批實登開牌，每坪成交均價79.3萬元，最高成交單價83.6萬元，未創區域新高，單價85萬元是否就是新莊副都心的房價天花板？

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「國泰曦．」為一線品牌建商，推案價格屢屢是區域新高，但關鍵還是在於產品規劃，該案基地面積600多坪，且為L型基地，每坪成交均價能達到80萬元，已是相當不錯的成績，事實上基地條件更好的國泰一期在去年就已成交到83萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年新莊副都心預售最高成交單價整理（已排除露台戶）。（表／記者項瀚製）

御上廣告總經理仇達功表示，新莊副都心座落許多商辦大樓，住宅購屋需求性強，且區域開發飽和，線上新案不多，「每坪85萬元絕對不是新莊副都心的房價天花板，9字頭馬上就會看到，甚至3位數都指日可待，關鍵在於個案的產品條件。」

仇達功指出，即將公開的「春城麗都」基地面積達上千坪，位於中原路上，屬於新莊副都心前段位置，樓高規劃24層，坪數設定12~45坪，每坪開價75~96萬元，其中低樓層為事務所單價抓在75~82萬元。

東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍表示，新莊副都心坐擁捷運、百貨、公園、學區等等，機能多元，建設條件比新店、永和更加出色，未來還有緊鄰的塭仔圳開發，可對帶動整體區域發展，目前新莊副都心新案7~8字頭，對比於新店、永和等區仍相對具有前瞻性，放遠來看現在的房價委屈了。

關鍵字：國泰曦御上廣告仇達功春城麗都國泰曦代銷新莊副都心

