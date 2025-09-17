ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

第七波管制將滿1年　87%民眾擔心貸款不敢買房

▲▼富比士記者會 。（圖／記者項瀚攝）

▲富比士網路科技公司最新調查顯示，有高達87.1%的受訪者因憂心無法貸足款項而不敢買房。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行第七波管制將滿1周年，最新民調顯示，高達87%民眾「因憂心無法貸足款項而不敢買房。」另外，即便政院在4日打開新青安房貸水龍頭，但仍有58.3%民眾對新青安貸款「沒有信心」。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

央行第七波信用管制即將屆滿1周年，「史上最嚴」限貸令不僅造成房市交易量雪崩式下滑，就連已購屋的首購與換屋族也面臨貸不到款的窘境，不滿聲浪持續高漲。

富比士網路科技公司最新調查（調查期間為9月1日至10日）顯示，有高達87.1%的受訪者坦言：「因憂心無法貸足款項而不敢買房，顯示政策已嚴重壓縮剛性自住需求。」

▲▼ 。（圖／富比士民調統計）

▲是否會因為限貸令效應，向銀行無法足額貸到款項，而不敢買房？（圖／富比士民調統計）

針對新青安貸款鬆綁，行政院已決議排除《銀行法》72-2條貸款限制，是否帶給購屋者信心？民調顯示，58.3%仍對未來新青安貸款「沒有信心」，更有67.1%認為是「政策錯誤」、「政府失能」導致。

限貸令正迫使購屋族面臨前所未有的艱難抉擇，調查結果顯示，當「已購屋卻貸不到款」時，僅有15.9%民眾表示考慮售屋，34.0%的民眾則會詢問多家銀行、29.2%向親友尋求支援。

若這些管道仍無法取得足額資金，7.5%民眾會選擇高利率的信用貸款，甚至有1.7%民眾考慮向地下錢莊借錢，潛藏的金融風險不容忽視。

▲▼ 。（圖／富比士民調統計）

▲如果已經買房，卻貸不到款，您會如何處理？（圖／富比士民調統計）

富比士網路科技執行長陳高超表示：「顯示限貸令雖已有效抑制投機，但也嚴重誤傷剛性自住需求，讓已購屋的民眾必須四處籌錢，打擊民眾對政府房市政策的信任。」

陳高超認為：「限貸令雖名為打炒房，一刀切的做法卻將市場資金全面截斷，即便行政院已宣布將新青安排除在《銀行法》72-2的管制項目之外，央行也宣布將換屋期限延長至1年半，但遭重創的房市信心已難挽回。」

陳高超直言：「若政策持續僵化，恐將進一步影響產業鏈與就業市場，擴大成為內需經濟的隱憂，此次民調數據已清楚反映出民眾與社會對現行打房政策的反感與憂慮，值得政府正視並檢討。」

限貸令實施1年來，當前房市正面臨前所未有的危機！陳高超指出：「去年9月至今年8月底的近1年間，六都的買賣移轉量只有不到22萬棟，對比管制前1年近27.7萬棟大幅萎縮，甚至已有機構預估今年全年全台的移轉量將跌破28萬棟，將創下2019年以來的新低。」

前淡江大學產業經濟學系的副教授莊孟翰表示：「在政府信用管制如此緊縮之下，若整體經濟景氣不好，2~3年內房價下跌最多恐見2成，建議政府可以看情形適度鬆綁限貸1成。」

至於現在是否為購屋好時機？莊孟翰直言：「現在還不是上車時機，建議購屋族貨多0家，至少等個1年，看房價有跌價再進場，現在房價還沒有讓你跌到看得見。」

關鍵字：富比士網路科技民調房市信用管制新青安陳高超莊孟翰

第七波管制將滿1年　87%民眾擔心貸款不敢買房

央行第七波管制將滿1周年，最新民調顯示，高達87%民眾「因憂心無法貸足款項而不敢買房。」另外，即便政院在4日打開新青安房貸水龍頭，但仍有58.3%民眾對新青安貸款「沒有信心」。

