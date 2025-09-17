房仲作家「饒河街危老合建」換5億不夠告建商　害慘鄰居無法入住

▲知名房仲作家陳泰源。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名房仲作家陳泰源的老家位於台北市饒河街商圈，多年前建商找上陳的父母及鄰居合建新屋，3年前完工，但陳家卻跟建商爆發糾紛互告，連累鄰居無法過戶，只能在外租屋。鄰居們表示，陳家換到近5億元的房產，陳泰源卻打著居住正義的口號，拿鄰居的悲慘處境與建商互槓，陳家有錢有閒打官司，沒錢沒勢的鄰居只希望別被波及，早日過戶，回復以往正常的生活。

今年42歲的房仲作家陳泰源，出過多本房地產書籍，前年被時代力量提名不分區立委，主打居住正義議題，正直的形象頗受選民青睞。但本刊近日接獲多位與陳家共同參與合建的鄰居投訴，指陳家打官司拖累他們，3年前新屋落成，卻至今無法過戶，鄰居們決定邀陳家出面協調。

▲陳家與建商的合建案（圖）位於台北市饒河街商圈，陳家可分到近5億元房產。

上週經協調，陳父同意讓沒有產權爭議的房子先過戶給鄰居，也主張建商要將陳家無產權爭議的房產一併過戶，鄰居聽到都很開心，因為已無法再承受打擊。

▲需洗腎的老鄰居無法入住新屋，只能寄人籬下，住在5樓的老公寓。

11年前，某建商看上A先生及陳家位於台北市饒河街附近的透天厝，有意簽署合建契約，卻遇到建商耍詐，騙光了他們的房產。建商後來無預警宣布倒閉，改由共同起造人成立的新建設公司接手合建案，新建商對於陳家與舊建商簽的協議也照單全收。而被騙走房產的A先生及弟妹，與新建商多次協調，保住「換屋」資格，卻因陳家與建商爆發糾紛受牽連。

▲舊建商與陳家約定多給5％坪數、月付28萬元租屋補貼，條件十分優渥。

知情人士B先生告訴本刊，陳家的經濟狀況比其他鄰居好很多，合建後，陳家還可分市價近5億元房產，其他鄰居分到的房產僅陳家的10分之1。陳家自搬離到新房使用執照核發前，已跟建商領了上千萬元租金補助，可說是有錢有閒，其他鄰居卻得自己扛房租。

2020年初，陳家認為建商違約，沒讓他們先選屋就開賣，且建商獲得危老容積獎勵卻未告知，要求建商依照規定分配坪數，建商不肯，雙方開始打官司，之後又以停車位、店面等問題，對建商提告求償。

▲陳父遭控2年前寫聲明書，請銀行讓無爭議的鄰居先過戶，後來卻改口不認。

當地居民C小姐指出，陳家身為地主，爭取權益非常合理，但陳泰源卻混淆視聽，像是他說沒拿到近700萬元「合建保證金」，事實上卻是舊建商跟陳家協議，用更多的坪數代替保證金、每月租金補貼增至28萬，陳高喊公平正義的口號，卻刻意隱瞞部分事實，很不可取。

▲陳泰源打著居住正義的口號與建商互槓，鄰居們卻不希望被波及。

回應 陳泰源：建商推卸責任

針對指控，陳泰源不以為然，認為是建商在搞鬼，為了掩蓋建案地下室漏水等問題，才把無法過戶的責任推給他們家，非常可惡。陳母則強調，公婆只留給他們一間透天厝，為了打官司，他們花了不少錢，日子也很不好過。



