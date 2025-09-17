「資產千萬卻不買房？」他曝原因　過來人秒懂：你2倍也沒買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少台人愛買房，但有網友表示，自己已經存到千萬資產，但到現在還是不想買房。身邊的同事、家人，差不多工作五到十年，就會準備三到五百萬頭期款去看預售屋，接著搬新家、背上長達三十年的房貸，每個人都是標準流程，但他卻依舊和父母住在一起，成為少數的「異類」，話題引發討論。

該名網友在 Dcard 理財板發文「請問有人資產價值千萬仍不買房嗎？」提到身邊同事、家人幾乎都是工作個五～十年，存到一筆頭期款就準備去看預售屋，這一兩年也陸續交屋搬新家。可他還是和父母一同住在家裡。

他接著列出自己不買房的三個理由，「1. 房貸長達三十年的貸款，如果沒工作就會面臨房子被法拍」、「2.因為我仍然和父母同住近退休年齡，他們也需要我提供扶養費用。」因此他選擇把頭期款繼續壓在股票市場上，雖然風險高，但流動性更好。

文章曝光後，不少網友都跳出來分享觀點，有人直言，「沒結婚幹嘛要買房綁死自己，下半輩子又不一定住在台灣」，也有人說「資產約你的兩倍，也是沒買房。在外面租套房，房租一個月才1萬。目前規劃是等哪天有剛需才買，否則頭期款的部分就先擺在股票裡。」

但也有網友認為，「位置佳的房子可以槓桿，首購不要浪費，我增貸一次拿回來的金額，都已經大於當初投入的頭期款，還可以繼續投入股市」、「可以買國外房子，不一定要綁在台灣」、「股息能繳房貸+生活費的時候再買就好了。」