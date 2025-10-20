ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

爸媽贈「2680萬房vs.2000萬現金」怎選？ 律師曝正解：是陷阱題

▲房子,客廳,室內,餐桌,擺設。（示意圖／翻攝自pexels）

▲爸媽願意全額出資買電梯大樓給原PO，但條件是父母同住到年老。（示意圖／翻攝自pexels）

記者王麗琴／綜合報導

2000萬現金和2680萬的電梯大樓該如何選？一名女網友透露，近期父母問她是想要一間價值2680萬元的3房電梯大樓，還是2000萬的現金，但若選擇房子就須與父母同住到年老，讓原PO覺得好為難。對此，律師蘇家宏表示，這是一道陷阱題，並給出建議。

一名女網友在 Dcard分享兩難，表示父母原本打算給她2000萬現金，近期卻突然改口表示想買間2680萬的電梯大樓，且名字登記在原PO名下，作為未來她與丈夫、孩子的家，但條件是父母也會搬進來一同住到年老，因此房子實際上並非她一人獨享。這讓原PO陷入掙扎，若是選擇了房子，生活上就不自由了。原PO提到，哥哥直接拿了2000萬現金，打算日後用這筆錢另外購房自住。

對於原PO的難題，蘇家宏的答案卻直接了當，直言「我會選擇房子，跟爸媽同住！」理由有3：

1、這是一個陷阱題，爸媽在測試哪一個孩子比較可靠？

蘇家宏說，2000萬元現金跟價值2680萬的房子，價差不多，其實可以忽略這個價差，而且感覺上多了680萬元，卻要附帶跟父母住的條件，從價格上來看似乎也不見得划算。

所以他認為爸媽想要藉這個問題，看看誰願意跟爸媽住？更深層的來看，父母想要測試這對兄妹，看看在金錢與父母之間，誰選擇父母？選擇父母的人可以託負重任！

很多長輩無法決定由誰接班？最後，選擇「很愛」父母很愛家的人！

2、爸媽財富應該不止於此，跟爸媽住，未來好處多多。

蘇家宏說，爸媽可以讓兄妹兩個人選擇2000萬元的現金與2680萬元的電梯房，那麼父母的財力至少有超過4680萬元的現金。

如果兄妹兩人都選擇拿現金4000萬元，父母自己應該也有能力買下2680萬元的電梯房。

試想，有能力隨時輕鬆拿出6680萬元現金的父母，而且還如此大氣讓子女自由選擇，顯然很會理財也很有智慧，爸媽經濟實力絕對超過6億元以上。

他認為，跟父母同住可以多學習到父母的優點，而且父母絕對會把畢生的智慧（無形資產）或其他重要財產（有形資產）傳給跟他們同住的人，也就是原PO與原PO的小孩，未來得到的絕對遠超過眼前這棟房子。

3、以愛回報父母，未來妳的孩子也會以愛回報。

蘇家宏說，收下房子與父母同住三代同堂，將來他們可能也能偶爾幫忙照顧小孩，成為堅實的後援，孩子看到原PO選擇父母而不是選擇金錢，身教重於言教，誠心的與父母同住，未來孩子也會如此對待。

不過蘇家宏強調，無論選擇房子或現金，都要跟另外一半「討論」，畢竟婚姻幸福比起金錢更重要，讓另一半理解，更是愛與責任的平衡。

蘇家宏認為，父母出的每一道「考題」，答案不在金錢，而在於你願不願意把父母放在心上，「你愛父母，父母也會加倍愛你」。

