黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

▲從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，該集團負責人名下位於高雄美術館特區的自住房產，日前三拍共吸引16人搶標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，在地知名度超高，去年底陸續傳出財務問題，還爆出積欠員工薪水，該集團負責人名下位於高雄美術館特區的自住房產，因清償票款強制執行遭到法拍，日前三拍共吸引16人搶標，最終以破上拍的2899萬元成交，驚呆在地人。

高雄發跡、成立13年的知名連鎖咖啡店黑浮國際餐飲集團，全台坐擁11間門市，但去年9月起無預警宣布部分門市歇業，去年底更被員工爆料，出現財務危機，甚至積欠薪水、廠商貨款、會員點數無法兌現等，最後全台門市全部歇業。

根據高雄地方法院公告，黑浮負責人名下資產位於美術館特區，遭到中租迪和查封，進入法拍，拍賣原因為「清償票款」強制執行，根據法院公告表示，該物件屋齡12年，由「伊與家人居住使用」，18日三拍，底價為2252.8萬元，沒想到竟吸引16組人馬搶標。

最後由劉姓自然人加價642.2萬元，以2899萬元得標，甚至比二拍底價2816萬元還高，出現成交價破上拍的罕見情況。

▲黑浮國際餐飲集團去年9月起無預警宣布部分門市歇業，最後全台門市全部歇業。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰分析，該物件82.1坪，以二拍來看，底價算是符合區域行情，最後無人投標，三拍底價換算單價26.8萬元，已低於區域行情，就吸引多組民眾進場搶標。



台灣房屋美術之心特許加盟店店東林家福表示，美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。中山國小、七賢國中等學校為知名明星學校，也吸引不少重視學區的家長進駐美術館。

區域大樓屋齡多在10~20年，依屋況、裝潢不同，單價約35~40萬元，以最後三拍成交單價35.3萬元來看，已與區域行情相差不多。

