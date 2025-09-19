信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

▲央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉，七都交易量全面萎縮。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉。房仲集團19日公布最新實價登錄分析，統計政策前後各11個月的數據，結果顯示七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上，以新竹、台中最為明顯，新竹大減56.4%，台中更首度跌破萬件大關。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團根據最新的實價登錄統計，對比政策前後各11個月的數據，結果七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市過去因竹科效應推案活絡，交易量一路攀升，但在高房價與貸款審核收緊的雙重壓力下，自備款負擔沉重，讓市場急凍，交易量從6695件大幅縮減至2919件，跌幅居冠。台中市則由2萬369件掉到9479件，跌幅53.5%，不僅創下七都次高，還首度跌破萬件門檻。

北台灣三都同步下修，跌幅直逼5成。陳金萍分析，雙北總價高，自備款門檻拉升後，買方財務壓力更重，導致不少人選擇觀望，成交量明顯滑落；桃園雖有機捷與重劃區題材，但信用管制壓抑市場動能，買氣依舊難以延續。

縣市 信用管制前11個月交易量 (2023.10~2024.08) 信用管制(含)後11個月交易量 (2024.09~2025.07) 交易量減幅 台北市 11,950 6,127 -48.7% 新北市 26,670 13,528 -49.3% 桃園市 17,250 8,651 -49.8% 新竹縣市 6,695 2,919 -56.4% 台中市 20,369 9,479 -53.5% 台南市 8,812 5,029 -42.9% 高雄市 15,908 8,569 -46.1%

▲七都919信用管制前後交易量對比。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）

南二都同樣不敵政策衝擊，台南市交易量由8812件降至5029件，減幅42.9%；高雄市則從1萬5908件縮減至8569件，跌幅達46.1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南部買氣有不小重挫，主因為南二都過去受惠於半導體產業進駐議題，吸引不少投資置產族群進駐，房市翻轉後，又有限貸令與信用管制措施，大幅度限縮此類族群買氣，令整體區域市場冷凍。

賴志昶直言，這波信用管制下，18日央行未見鬆綁，市場仍在震盪期，關鍵在貸款排隊議題是否解套，不過目前房貸利率仍相對偏高，使得剛性需求買盤普遍觀望。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎