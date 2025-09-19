ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉，七都交易量全面萎縮。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉。房仲集團19日公布最新實價登錄分析，統計政策前後各11個月的數據，結果顯示七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上，以新竹、台中最為明顯，新竹大減56.4%，台中更首度跌破萬件大關。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團根據最新的實價登錄統計，對比政策前後各11個月的數據，結果七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市過去因竹科效應推案活絡，交易量一路攀升，但在高房價與貸款審核收緊的雙重壓力下，自備款負擔沉重，讓市場急凍，交易量從6695件大幅縮減至2919件，跌幅居冠。台中市則由2萬369件掉到9479件，跌幅53.5%，不僅創下七都次高，還首度跌破萬件門檻。

北台灣三都同步下修，跌幅直逼5成。陳金萍分析，雙北總價高，自備款門檻拉升後，買方財務壓力更重，導致不少人選擇觀望，成交量明顯滑落；桃園雖有機捷與重劃區題材，但信用管制壓抑市場動能，買氣依舊難以延續。

縣市 信用管制前11個月交易量 (2023.10~2024.08) 信用管制(含)後11個月交易量 (2024.09~2025.07) 交易量減幅
台北市 11,950 6,127 -48.7%
新北市 26,670 13,528 -49.3%
桃園市 17,250 8,651 -49.8%
新竹縣市 6,695 2,919 -56.4%
台中市 20,369 9,479 -53.5%
台南市 8,812 5,029 -42.9%
高雄市 15,908 8,569 -46.1%

▲七都919信用管制前後交易量對比。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）

南二都同樣不敵政策衝擊，台南市交易量由8812件降至5029件，減幅42.9%；高雄市則從1萬5908件縮減至8569件，跌幅達46.1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南部買氣有不小重挫，主因為南二都過去受惠於半導體產業進駐議題，吸引不少投資置產族群進駐，房市翻轉後，又有限貸令與信用管制措施，大幅度限縮此類族群買氣，令整體區域市場冷凍。

賴志昶直言，這波信用管制下，18日央行未見鬆綁，市場仍在震盪期，關鍵在貸款排隊議題是否解套，不過目前房貸利率仍相對偏高，使得剛性需求買盤普遍觀望。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

關鍵字：房市信用管制交易量房價第七波永慶不動產央行六都

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

央行自去年9月19日祭出第七波信用管制，迄今屆滿一年，房市風向明顯逆轉。房仲集團19日公布最新實價登錄分析，統計政策前後各11個月的數據，結果顯示七都交易量全面萎縮，跌幅都在4成以上，以新竹、台中最為明顯，新竹大減56.4%，台中更首度跌破萬件大關。

30分鐘前

房+車雙貸族破9.5萬人創高　人均背債金額達756萬元

全國同時背負「車貸＋房貸」的人口超過9.5萬人，創下新高，且人均背債金額達756.6萬元，比同時背負「房貸+信貸」的平均金額還高，顯示養房又養車的壓力山大。

1小時前

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，在地知名度超高，去年底陸續傳出財務問題，還爆出積欠員工薪水，該集團負責人名下位於高雄美術館特區的自住房產，因清償票款強制執行遭到法拍，日前三拍共吸引16人搶標，最終以破上拍的2899萬元成交，驚呆在地人。

1小時前

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

雋益開發建設宣布，與新北市樹林區三福段地主正式簽署委建合作契約，攜手推動危老重建計畫。此舉不僅響應政府政策，更展現雙方合作共贏的決心，透過雋益開發建設專業營建實力與地主的信任支持，共同實現社區安全再造、資產活化與生活價值提升。

1小時前

利率連6凍！房市管制不鬆手　開發商「情勒牌」失靈　

美國聯準會（Fed）啟動「風險管理」式小幅降息1碼，而台灣央行在召開第三季理監事會議後，宣布維持利率政策不變，連6凍，也沒鬆綁房市，維持第七波信用管制。專家一致認爲，全球經濟陰影未退，房市在政策緊縮、交屋潮壓力與投資退潮之下，理性修正態勢已相當明顯。

2小時前

「金龍海嘯」持續打房！　央行1理由堅不放水

「資金水龍頭不開！」央行於本季理監事會決議，延續現行房市選擇性信用管制措施，不僅未「隨美降息」，第七波房市信用管制也未如市場預期鬆綁，主因在於「不動產貸款集中度過高」，央行總裁楊金龍亦強調：「房地產風險仍在」，並指目前雖未放寬房市，但將密切關注。

5小時前

楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一次看

央行總裁楊金龍今（18）日理監事會後宣布利率維持不變「連6凍」，同時房市未向外界預期「開水龍頭」，楊金龍自爆授信集中度監管為期2年，面對外界認為央行與行政院、金管會作風不同很勇敢，楊金龍表示，行政院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，他認為這是「合適的決定」。

17小時前

央行政策不動如山　房仲：LESSON還不夠「新聞稿埋伏筆」

今（18日）央行召開Q3理監事會議，針對房市按兵不動，水龍頭未進一步打開，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲的看法。

17小時前

搶先反應Fed降息！　美國房貸利率驟降至3年新低

聯準會（Fed）17日宣布降息，在預期降息心理下，美國房貸利率16日便出現大幅下降，30年期固定房貸平均利率驟降至6.13％，創下自2022年底以來新低，引發房市與投資界高度關注。

17小時前

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　完工時間曝

台中市南屯區的「春社安居B」日前舉辦動土典禮，據了解這是南屯區的第2處社會住宅，交通和生活機能便利，離台中高鐵站僅須開車10分鐘，預計2029年完工後將為在地提供392戶住宅單元。

18小時前

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「1電器」竟是高耗電前10名　..

最新電費「真的只要198元」 ..

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長..

房東見「使用痕跡」要收8000..

現成迪卡儂房東沒誘因　中石化亞..

「金龍海嘯」持續打房！　央行1..

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產..

租屋處用電141度　「電費破3..

爸幫出頭期款！老婆1原因不願分..

ETtoday房產雲

最新新聞more

信用管制滿1年重擊房市　七都交..

房+車雙貸族破9.5萬人創高　..

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　..

雋益開發建設攜樹林地主危老重建

利率連6凍！房市管制不鬆手　開..

「金龍海嘯」持續打房！　央行1..

楊金龍曝放款集中度「原監管2年..

央行政策不動如山　房仲：LES..

搶先反應Fed降息！　美國房貸..

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366