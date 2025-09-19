「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍賺　康是美店面卻慘淪賠售

▲板橋「浮洲合宜住宅」的康是美店面以1.26億元交易，賠售754萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

板橋「浮洲合宜住宅」A2區陸續解禁，今年住宅轉手都是翻倍賺起跳，甚至有戶別大賺180%。不過，該社區店面當初就不計入購買優惠，如今轉手甚至出現賠售慘況。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

板橋「浮洲合宜住宅」A2區在2025年陸續解禁，由於10年前每坪價格僅18~19萬元，因此今年轉手都大賺1倍以上，甚至有戶別大賺180%，獲利相當驚人。

但事實上，10年前的合宜宅優惠僅針對住宅，1樓店面則都是以市價賣給一般人，因此轉手交易就不見大賺情況，反而還出現賠售慘狀。

最新實價揭露，8月時「浮洲合宜住宅」社區中的1樓店面「康是美板宜門市」以1億2600萬元交易，包含4車位權狀面積221坪，前屋主持有13年，沒賺錢就算了，還賠754萬元。

▲「浮洲合宜住宅」A2區陸續解禁，今年住宅轉手都是翻倍賺起跳。（表／記者項瀚製）

永慶房屋土城一部高資產服務中心專營店面店長黃家麟表示，「浮洲合宜住宅」占地面積廣達11公頃，總戶數達4800多戶，且進駐人口比例高，估算人口達1.3~1.4萬人，A2區率先陸續解禁，轉手成交單價約45~50萬元，頗具吸引力，因此只要有釋出，一定會有人接。

店面方面，黃家麟表示，由於「浮洲合宜住宅」人口多，店面效益都不會太差，觀察康是美、全聯、郵局都已進駐，整體而言店面空置率不高，但不同路段、面向的店面價值性會有所不同，以本次討論的康是美來說，位於合宜路，算是點位很好的位置。

▲板橋「浮洲合宜住宅」住宅量體龐大。（圖／記者項瀚攝）

那麼為何會賠售？中信房屋板橋實踐加盟店長吳群欽表示：「本次交易若將4車位拆算掉，每坪成交單價約65萬元，對比行情有略低一些，以該點位來說每坪應可賣到70~80萬元，再加上還有租客康是美加持，賠售應屬於個案狀況。」

不過，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，「康是美板宜門市」在今年2月才剛開幕，每月租金18萬元，若再加上4車位每月租金19.5萬元，以成交總價1.26億元回推，租金投報僅1.8%，已是中間偏低的水準，也有此可見1.26億元總價已經是投資人可接受的緊繃範圍了。

