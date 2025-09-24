ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

記者張雅雲／高雄報導

高雄煉油廠遷廠規劃為南科楠梓園區，台積電進駐後，周邊房、地價一飛衝天，中油勞工住宅與台積電僅一路之隔，老屋也炙手可熱，銷售中勞宅單價站上3字頭，跟新屋相差不多。專家表示，勞宅不能轉租，也只能轉賣給具中油資格的員工。

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電進駐楠梓後，周邊房、地價一飛衝天，中油勞工住宅與台積電僅一路之隔，老屋也炙手可熱。（圖／記者張雅雲攝）

1946年6月成立的中國石油公司高雄煉油廠，2015年11月停工，結束長達近70年的營運，昔日影響楠梓房價的煉油廠，在台積電進駐後，變成助攻楠梓房價的科學園區，與台積電僅後昌路一路之隔的勞工住宅，房地價也跟著水漲船高。

該區屬於最靠近台積電廠區的後勁生活圈，屬於成熟的老舊社區，受台積效應影響，老屋炙手可熱，根據房仲官網顯示，有戶銷售中勞宅，屋齡57年，為地上1樓透天，建坪20.36坪，規劃3房2廳2衛，開價650萬元，換算單價31.9萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有戶銷售中勞宅，屋齡57年，開價650萬元。（圖／翻攝自房仲官網）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，若以楠梓後勁目前預售屋均價33.5萬元來看，57年勞宅單價甚至與新屋相差不多，主因該區屬於超稀有供給，加上一般人沒辦法買，特殊產品的特殊需求，房價自然不能依市場行情定價。

該區多數透天仍有人居住，或由繼承人持有，高雄楠梓區宏毅里里長馮靖絨透露，很常聽到台積電員工來問「社區有沒有房子出租？，但規定就是不能對外承租。」

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中油勞工住宅購屋對象僅限中油員工，有中油在職資格，不論職級高低皆可購屋。（圖／記者張雅雲攝）

雖可轉售，但受限於規定，購屋對象僅限中油員工，有中油在職資格，不論職級高低皆可購買。此外，依現行中油的「勞工住宅管理要點」規定，勞宅出售時，中油身為地主，會要求簽署「煉製事業部勞工住宅切結書」，原本的土地不定期租約，會被中油轉為定期租約，明訂土地租約期限至2031年。

且未來建物所有權移轉，除了依中油規定的繼承或贈與配偶、直系親屬外，不經中油同意，不能任意移轉他人。若違反，房屋所有權人須拆屋還地。

即使規定嚴苛，在地人透露，今年有中油員工以總價約500萬元購屋，「雖然定期契約只剩7年，仍想讓父母居住在這裡，小環境相當好。」

關鍵字：高雄楠梓台積電房價勞宅後勁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

