婚前說好不跟公婆住！老公3原因「想買透天住一起」　她氣到想放生

「真的很想放生我老公！」一名女網友發文表示，結婚前，她就堅決反對和公婆同住，所以一家三口至今都在外租屋，只是，婆婆近來卻一直慫恿老公買房同住，「重點是我老公還一直想買透天跟公婆住」，忽視婚前的承諾，她對此便相當煩惱，不知該怎麼辦才好。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她婚前就和老公說過，婚後不想要跟公婆同住，所以一直到小孩4歲了，他們都還是在外租屋。不過，婆婆最近卻一直慫恿，要她老公跟公公拿錢，並買房同住，「但我非常的排斥，從計較我不主動學煮飯跟阻擋我住月子中心時還有觀念不同時，就已經很討厭她了」。

婆婆還說，如果之後住在一起，願意幫忙接送孩子。但原PO強調，「我根本不想，我兒子從小送托嬰到現在幼兒園一直以來都是由我接送，我並不覺得累，反而覺得每天都很期待去接小孩」，只是老公卻有意買透天厝，讓大家都住在一起，因為「他覺得住一起有飯吃跟有人可以幫忙接送小孩，重點是還可以省錢」。

原PO無奈，老公現在似乎忘了婚前的約定，「我們跟公婆家車程其實也才半小時，真的不懂為何硬要住一起？」她真的很討厭她婆婆，也討厭老公這麼媽寶，「真的很想放生我老公」，她現在實在不知道該怎麼做才好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你跟他說，你想跟娘家父母住，看他作何感想」、「不論他們講得天花亂墜，住一起有多少優點，你都別相信」、「跟我老公一樣，不過我比較機車，直接買華廈，一家三口搬離婆家遠遠的，省得常常為了一些婆家鳥事夫妻吵架」、「真的不要住一起，不然本來還不會離婚，一住一起馬上就會離婚了」。