跑私銀試水溫！他曝「收支比放很寬」：冷靜期是置產客舒適區

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市走到冷靜階段，有人反而覺得是長線投資的好時機。就有網友分享，前幾天到某私銀詢問房貸，本來只是想試水溫，卻意外發現收支比放得很寬，讓他直呼「這也說明市場真的冷下來」。他更點出現在幾乎所有資產都呈現正報酬，加上政策強壓房價，對長線布局來說相當舒服，「瘋狂期是投機客的舞台，而冷靜期才是真正屬於長期置產客的舒適區。」

該網友在PTT的home-sale板發起閒聊「瘋狂適合投機客，冷靜適合置產客」，分析現在的環境對長線投資人非常有利，因為資產配置上能安心規劃人生。他認為，真正的長線投資客，不是跟著瘋狂起舞，而是能在冷靜時默默收割，「什麼時機就該做什麼事，什麼機運就該規劃什麼長線人生。以前老一輩或許創業比較容易成功，但換到我們這一代，只要懂得無腦資產配置，基本上也能輕鬆躺著過得舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱議，有人推文提醒，「收支比放很寬會不會是因為你的條件非常好……」、「房市落底已確認」、「股市漲成這樣，一直有剛需的房地產我還真看不出有什麼大跌的理由。」也有人笑說，「不是啊，生活太閒只好一直到處找刺激。」

還有網友大膽分享自身經驗，「7年寬限期不還本2.85%，7年後能再續約7年…這是要我永遠別還的節奏？」「當然啊，他們賺的是利息，你還本金等於他們少賺啊。」不過也有人潑冷水，「放很寬？台銀有回到120%嗎？沒有就閉嘴吧」、「借你2.85寬限還沾沾自喜真的笑到我了，銀行套利套到歪頭。」