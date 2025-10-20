租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前發文稱，一直無法理解租約到期，為何會成為一間店收掉的原因，「是他們不想努力在找藉口吧？」這番話掀起一陣論戰，連醫師吳承羲也傻眼，不禁吐槽「你當房東吃素的？」

該名在Threads上說道，「我從小就無法理解，『租約到期』為什麼會是一間店收掉的原因？是他們不想努力在找藉口吧？」

對此，吳承羲在粉專「東村誠醫師的診療室」感嘆，房東看準租客生意好，臨時漲租或收回店面的情況並非少見，「然後把你的店、現成的裝潢器材，還有品牌全吞下來...自己做。」

同時，他忍不住反問，「有沒有一點合約精神和社會常識啊？租約到期了房東收回房子，你不搬走、不停業把存貨帳款清一清，是想繼續賴著當租屋蟑螂嗎？」

吳承羲直言，經營店面並非簡單搬遷即可，從選址、市場評估到員工訓練都得重來，「同樣的產品、同樣的價位，在A區賣得好，在B區可能完全賣都賣不動，人家就覺得不想賣了，不行嗎？賺夠了或賠光了，準備出場去經營下一個項目了，不行嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「從小到現在，還沒有長大的概念」、「我倒是看過這邊賣鞋子的，幾十年前寫租約到期、跳樓大拍賣，寫到現在，生意還是火紅火紅的」、「自己當老闆就知道，開店光鮮亮麗背後賺錢賠錢，一切就是後果自負，苦也怨不得別人。這小孩還小，一定是不懂自己說了什麼」、「這種人就是只會用自己的想法看世界」、「社會大學還沒讀透」。