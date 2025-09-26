惡房東走開！內政部推免費法扶「2條件」律師費全免

▲租屋族未來若遇到租屋糾紛，可申請免費法扶服務協助，爭取自身權益。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳致平／綜合報導

房客注意了！9月30日起民眾如果遇到租屋糾紛可向內政部提供的「法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務」申請免費法扶服務，透過司法途徑爭取租屋權益。

內政部日前部務會報安排地政司報告「租屋糾紛法律訴訟扶助服務」專案，部長劉世芳表示，為協助領有租金補貼的弱勢租屋民眾權益，房客若遇房東以強制搬離、提前解約或苛扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務，減輕民眾訴訟費用負擔。

內政部指出，為了讓租屋民眾在面臨租屋糾紛時能獲得正確法律知識，自去年8月起已與法律扶助基金會合作推動「住宅租賃糾紛電話法律諮詢服務」，提供專線 412-8518（手機撥打請加 02，接通後轉 2 再轉 6），由專業律師即時提供意見。截至2025年8月底，已累計服務5,164件，平均每月近400件。

▲內政部說明，擴大租屋糾紛法律扶助是推動居住正義的重要一環，未來將持續提供多元管道協助解決租屋紛爭。（圖／內政部）

內政部說明，此次新增的訴訟扶助主要是針對領有租金補貼的租屋民眾，只要具備2條件，一、「近2年內經主管機關審核符合租金補貼資格」(須提出內政部國土管理署核發的租金補貼核定函)；二、租賃糾紛「經調解或調處仍無法解決」兩項者，均可向法律扶助基金會申請。申請方式採預約制，須檢附身分證明文件、住宅租賃契約、租金補貼核定函，以及調解不成立或調處紀錄證明，經審核通過後即可適用。

內政部最後強調，擴大租屋糾紛法律扶助是推動居住正義的重要一環。未來將持續提供多元管道協助解決租屋紛爭，透過完善的爭議解決與法律協助機制，確保租屋族的居住權益。