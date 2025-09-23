危老重建核准！　70年士林地標教堂將消失

記者項瀚／台北報導

擁70年歷史的「天主教士林基督君王堂」座落中正路、文林路交叉口，該建物通過危老核准，總基地面積達800多坪，規模不小。專家表示，該案地段精華、臨路條件佳，住宅推案單價可達150萬元以上，但若改走都更，開發效益會高出許多，可多蓋千坪。

▲擁70年歷史的「天主教士林基督君王堂」近期通過危老重建核准。（圖／記者項瀚攝）

士林區中正路、文林路交叉口的「天主教士林基督君王堂」早在1955年建堂完成，在當時可說是區域最明顯的地標，該堂至今已有高達70年歷史，近期通過危老重建核准。

「天主教士林基督君王堂」占地約600多坪，規模不小，據建管處資料，該筆危老案總基地面積828坪，推測可能一同整合臨地，讓基地更加方正。

記者實地走訪，「天主教士林基督君王堂」尚未架起圍籬拆除，仍有信徒進出。經查謄本，地主是財團法人天主教遣使會，在約70年前透過買賣取得。至於重建進度及規劃？記者致電該堂、在地里長皆未果。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「隨危老重建的容積獎勵遞減，先撇除容移因素，該案走危建只能興建約4500坪樓地板面積，樓高大概只有12層出頭，但若走防災型都更則可蓋到約6000坪，效益差異頗大。」

蕭傑楷表示：「該地主若真放棄防災型都更，而走危老，可能就是考量到不需經過都省、開發時間更快，此外也沒有商業使用空間規劃的限制，但站在開發商的角度，基本上還是會選擇走防災型都更。」

蕭傑楷指出：「該案基地條件非常好，緊鄰士林捷運站，且臨主要幹道文林路、中正路，參考過去雙北宗教團體的改建案，可能會將低樓層作為自身團體使用，中高樓層規劃住宅銷售，但若該團體組織夠龐大，也不排除整棟自用的可能性。」

▲「天主教士林基督君王堂」地段精華，位於中正路、文林路交叉口。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產士林文林加盟店長紀翊平表示：「該堂點位極佳，可說是士林區最精華的地段之一，由於中正路、文林路上店面效益高，因此改建相當不容易，也反映出新建案稀缺。」

紀翊平指出，目前士林一帶的新建案大多在中山北路一帶，指標案「築觀」每坪成交均價達130萬元以上，而「天主教士林基督君王堂」若改建為住宅推案，單價可上看150萬元以上，成為士林區僅次天母豪宅的最高價。

▲「天主教士林基督君王堂」小檔案。（表／記者項瀚製）

