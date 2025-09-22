隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

記者曾筠淇／綜合報導

隋棠22日被週刊爆料積欠11萬元的管理費，對此她火速反擊，表示自家飽受漏水之苦，找上管委會卻無下文，因此才以此方式消極抗議。網紅陳沂就在臉書上表示，「在沒有得到確定判決前，該繳的管理費還是要繳，不是你說抵銷就抵銷的！」

被爆料積欠11萬的管理費後，隋棠透過社群平台表示，他們社區多戶頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，找上管委會卻沒下文，「我們只能持續自掏腰包近50萬元修繕再行款項求償，並在和管委會之間溝通碰壁兩年後，不得已只能依循法規和實務做法，以合乎法律規定的管理費抵銷，作為消極抗議的方法。」以喚起管委會正視修繕責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隋棠除了呼籲管委會正視問題之外，也表明「這件事情說到底，管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比我合法抵銷的管理費只是九牛一毛。但無論如何，我都很抱歉浪費了珍貴的新聞資源，所以我將捐出100萬元予新巨輪街賣者協會以及世界和平會」。

陳沂稍早則在臉書上發文表示，頂樓漏水修繕本來就是管委會的義務，「隋棠花錢去修在法律上叫『無因管理』，就是沒有法律上的義務，但你去幫忙處理。」隋棠修完之後，可以跟管委會拿錢，若對方不給，應該做的是上法院得到確定判決，接著再來抵銷。

陳沂說，在沒有得到確定判決之前，該繳的管理費還是要繳，「不是你說抵銷就抵銷的！」陳沂還提到，之前隋棠才被鄰居投訴小孩太吵，現在又跟管委會鬧成這樣，而且對方的聲明還不忘用「公益捐款這種老哏情勒法，企圖覆蓋一張慈善卡結束這個回合」，但捐款歸捐款，管理費還是要繳，「有錢捐款，沒錢繳管理費嗎？」

隋棠IG全文：

今天的新聞我想簡單明瞭的說明一下。

事出必有因。

我們居住社區的管委會對於應該負責的社區維護修繕責任疏於盡責，導致這個社區多戶頂樓住戶們多年來飽受漏水之苦，家中裝潢和傢俱屢次的受到損害。

以我這戶為例來說，我們已經遭受漏水損害長達三年，但向管委會反應要求處理卻屢遭管委會敷衍並完全置之不理。

我們只能持續自掏腰包近五十萬元修繕再行款項求償，並在和管委會之間溝通碰壁兩年後不得已只能依循法規和實務做法，並以合乎法律規定的管理費抵銷做為消極抗議的方法。

其實我們只期盼喚醒社區管委會積極負責修繕屋頂平台漏水瑕疵，還應有權利於社區住戶們。

我之前已多次致函管委會，手邊都留有信函紀錄，期盼管委會不要扭曲事實企圖欺瞞網民公眾、詆毀我的名譽。

我會這樣說是因為其中某位委員致電我的法律顧問討論時，口氣蠻橫並揚言放話利用媒體傷我名譽，當場遭到我們駁斥並告知其法律責任，他才馬上改口只是玩笑話。

因此，請管委會不要再試圖以任何手段規避賠償責任、阻止我們依法求償。

這件事情說到底，管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比我合法抵銷的管理費只是九牛一毛，但無論如何我都很抱歉浪費了珍貴的新聞資源，所以我將捐出100萬元予新巨輪街賣者協會以及世界和平會，期盼大家一起關注社會議題、弱勢族群，而不是像這樣去造成社會更多的衝突對立，並期盼通過此事件讓大家明白，我一直以來想要爭取的只是我們這些社區住戶的基本權益和正義。

tell the truth and get a life