員林新案單價飆上3字頭　10年內大樓漲幅超過透天

彰化縣員林市近年房市熱度不減，當地房市從過去單一以透天為主，演變為大樓與透天雙軌並行。

彰化縣員林市近年房市熱度不減，在鐵路高架化、184重劃區開發等重大建設推動下，房價持續走高。專家表示，當地房市從過去單一以透天為主，演變為大樓與透天雙軌並行，5年來透天與大樓房價雙雙出現飆漲，大樓漲幅甚至超過透天。

東森房屋員林大道加盟店店東黃烱發指出，在鐵路高架化、184重劃區開發等重大建設的帶動下，員林市近年房地產市場展現出強勁的成長動能，未來發展利多可期。

隨著員林重劃區土地開發趨於飽和，新案稀缺，屋主惜售心態濃厚，使新透天成為市場追捧焦點。

包含黃金帝國大樓公辦都更案、台鐵周邊將引進影城百貨，以及舊院檢土地活化等大型計畫，為區域發展注入源源不絕的利多，房價也出現起飛。

像是透天厝向來是員林傳統保值指標，近年漲勢驚人。屋齡10年內的新透天，成交總價中位數從2020年的1480萬元，跳升至2024年的2405萬元，5年漲幅高達62.5%。隨著重劃區土地開發趨於飽和，新案稀缺，屋主惜售心態濃厚，使新透天成為市場追捧焦點。

在鐵路高架化、184重劃區開發等重大建設的帶動下，員林市近年房地產市場展現出強勁的成長動能。

至於屋齡20年以上的中古透天，雖漲幅不及新案，但同樣穩定增值，5年成交總價中位數由728萬元升至860萬元，漲幅約18%，值得注意的是，透天成交量已從2020年的666件，縮減至2024年的407件，呈現「價漲量縮」態勢。

與透天形成對比，大樓、華廈產品正快速崛起，且價量齊揚。黃烱發指出，屋齡10年內的大樓，成交單價中位數從每坪17.1萬元大漲至29.8萬元，最高站上3字頭，漲幅達74.3%，漲勢甚至超越透天。中古大樓同樣展現強勁動能，屋齡20年以上，成交單價中位數由11.3萬元升至16.6萬元，漲幅達47%。

東森房屋員林大道加盟店店東黃烱發指出，新青安貸款撥款不計入《銀行法》第72條之2放款限額，為現階段買氣注入新的活水。

至於Q4房市，黃烱發認為，員林房市將延續2大趨勢，首先是當地長期價格持續增值，其次，房市相較之前以透天為主，將轉變為透天、大樓的雙軌模式。

此外，政策面也傳來利多。金管會宣布自9月起，新青安貸款撥款不計入《銀行法》第72條之2放款限額，提升銀行承作意願；央行也放寬換屋族信用管制，出售原有房屋期限由1年延長至18個月。黃烱發強調，這些政策不僅有助於市場健康轉型，也為現階段買氣注入新的活水。

