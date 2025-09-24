基隆年輕人買房「首選蛋黃區」　在地房仲揭最夯路段行情

▲基隆人買房首選蛋黃區，也就是田寮河兩側一帶。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／基隆報導

雙北外溢買盤青睞基隆蛋白區，追求更親民的房價，而基隆在地人即便在台北上班，也大多會選擇基隆蛋黃區，尤其是田寮河兩側。在地房仲介指出，該區3~4房大樓總價約1600~2000萬元，公寓低樓層則為1000萬元出頭。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋基隆信一加盟店長邱文豪表示，基隆有不少外來購屋族，主要靠開車通勤，因此買房主要選擇蛋白區，鄰近國道一號、三號，但基隆在地人則是對仁愛、信義等蛋黃區更為習慣與認同，在兼顧交通機能的同時，還坐擁更為便利的生活採買機能。

邱文豪觀察：「雖然不少基隆人都在雙北工作，但礙於台北房價太高，因此大多年輕人仍選擇在基隆買房，並首選蛋黃區，一來是習慣了便利的生活機能，二來則是離爸媽家更近。」

邱文豪指出：「基隆蛋黃區有高達7成都是在地客，包括換屋、年輕首購族都有，換屋就是從公寓搬到電梯大樓，而預算有限的首購族就是選擇公寓，先求有、再求好，之後再換到當地的電梯大樓，或存更多錢後搬到雙北，其中年輕首購族比例高，約達6~7成。」

邱文豪強調：「因為基隆市買盤以首購族為主，且區域又以中古屋交易為大宗，加上平均總價相對雙北親民許多，因此新青安相當盛行，先前行政院通過將新青安排除在《銀行法》72-2條外，鼓勵新青安成家，也帶動區域買氣。」

邱文豪表示：「長年觀察下來，雖然基隆蛋黃區房價不會有爆發性的漲幅，但一直維持地很穩定，去年919後全台房市急凍，不少區域傳出房價走跌，但基隆蛋黃區卻無明顯下跌。」

▲基隆蛋黃區指名度最高的就是田寮河兩側，包括信一路、信二路、仁一路、仁二路。（圖／東森房屋提供）

邱文豪介紹：「基隆蛋黃區指名度最高的就是田寮河兩側，包括信一路、信二路、仁一路、仁二路，該區段也是基隆房價最貴的區域，地段條件佳，緊鄰廟口夜市，還有通往台北市政府站的2088號公車，步行到火車站也在10分鐘內，交通與生活機能性強。」

邱文豪指出，該區開發飽和，新建案相當稀少，大樓以屋齡15~20年的產品居多，成交價落在45~50萬元，3~4房總價約1600~2000萬元，值得關注的是，該區帶有車位的物件相當搶手，拆算單價基本上都有50萬元行情。另外，該區也有不少公寓產品，低樓層成交單價約30~35萬元，總價僅1000萬元出頭，相當熱門、好入手。

▲邱文豪強調，基隆蛋黃區的房價保值性高。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎