楠梓漢笑了　新成屋驚見3字頭「房價回到2年前」

▲楠梓近期新成屋市場出現破盤價，低樓層成交價3字頭，房價等於回到2年前水準。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠題材不斷發酵，讓楠梓成為今年上半年高雄人口成長最多的行政區，不過隨著推案量大增，市場競爭激烈，買氣逐漸回歸剛性自住需求。近期新成屋市場更出現破盤價，低樓層成交價僅3字頭，房價等於回到2年前水準，吸引楠梓漢出手。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電設廠的楠梓區近年買氣噴發，是今年上半年高雄人口成長最多的行政區，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，自央行第七波信用管制上路後，楠梓不論預售或成屋，成交量都出現雪崩式下滑，尤其成屋市場受貸款壓力影響，挑戰更嚴峻。

根據實價登錄，今年楠梓區預售屋至今共成交219筆，平均單價40.2萬元，最高單價來到49.49萬元；至於新成屋，因有立即貸款需求，銷售速度明顯放緩，甚至有建案單周「零成交」，成交價也普遍低於預售案。

▲部分低於30萬元成交價，實際為「預售屋換約後交屋」的新實登價。（圖／翻攝自實價登錄網站）

謝哲耀指出，限貸環境下，成屋市場回到剛性自住需求，建商只要願意讓利，就能先成交跑量，因此，楠梓新案房價也「回到2年前」，就有今年開案的新案，建商因土地持有成本相對較低，確實有讓價空間，才會讓行情出現明顯回檔。

像是捷運站附近的新案「都薈綻」，今年6月就有中樓層成交價30.25萬元，創下今年成屋市場的「地板價」，3字頭甜甜價立刻帶動買氣，根據實登，目前該社區共揭露45戶，成交價落在30.25~42.9萬元。

不過，市場上也出現另一種狀況，部分低於30萬元成交價，實際為「預售屋換約後交屋」的新實登價。希望建設業務部協理蘇順益解釋，這類案件會在實登備註欄註明「轉讓戶預售屋」或「土地及建物分件登記」，因為預售換約價往往比市價低，交屋後仍須實登，才會讓價格看似比建商釋出的成屋價更低，形成市價落差。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎