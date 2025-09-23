「掃地機器人」缺席　3大屯區土地交易年減7成

▲台中市3大屯區土地交易急凍，堪稱「最冷土地年」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

繼多家大咖建商都在2025年宣佈無購地計劃後，台中市3大屯區土地交易也隨之銳減，西屯區受惠土地開發飽和因素，年減最少，減幅4成。最慘的則是以重劃區土地交易為大宗的北屯區，年減85%。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

根據實登揭露，台中3大屯區，北屯、西屯、南屯區近3年同期億元級土地交易筆數驟減，2025年截至7月僅64筆，較去年同期的217筆大減7成，交易動能瞬間急凍，堪稱「最冷土地年」。

仔細觀察3區表現，2025年1至7月，北屯區僅13筆交易，對比去年同期的84筆，暴跌84.5%，是3區中縮水最劇的區域；南屯雖仍以34筆居冠，但也從去年的102筆大幅下滑；西屯則從31筆減為17筆，跌幅逾4成。

▼台中三大屯區億級土地交易量（1~7月、單位：筆）。（圖／記者陳筱惠攝）

不只實價登錄冷清，台中市政府舉辦的土地標售也接連失利，今年3場標售中，最新1場脫標總金額僅41.4億元，脫標率僅17.9%，已連3場低於2成，且過去以「掃地機器人」著稱的建商幾乎缺席，取而代之的是蓋自宅、企業總部的自用型買家悄悄進場。

春耕不動產總經理張維良指出：「目前土地市場呈現價撐量縮，建商幾乎不敢進場，因為貸款成數只剩4成、甚至更少，又面臨高公告現值與稅賦壓力，加上預售屋賣壓重。」

「水龍頭說是開了，但裡面沒水流，建商購地持續觀望，更不願意追價。」張維良說。

▲台中市南屯區受到13期重劃區正在發展，在3屯區表現以34筆居冠，但與去年相比也大幅下滑。（圖／記者陳筱惠攝）

譯鑫廣告副總經理張譯升認為：「北屯區都市土地交易總金額與筆數下降，連帶交易面積也腰斬，整體交易總額大減84%，主要的原因是目前土地需求以自用型為主，整體市場氛圍保守，建商多數觀望，市場現況與市府土地標售的狀況類似，除非是很有特色的土地，才有人出手。」

▲機捷特區土地已經相當飽和，大塊土地已名花有主，交易動能減緩。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，張譯升說：「以北屯區來說，幾個大型重劃區，如機捷特區土地已經相當飽和，大塊土地已名花有主，交易動能當然減緩，另一個14期重劃區則是受到獎勵時程、公告現值飆升影響，未來若貸款限制未見鬆綁或調整稅制，以開發商角度來說，手握土地仍足以支撐推案的情況下，要不要補庫存就變成是『見機行事』」

