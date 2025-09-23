仰德建設1.3億買下　新興區「最貴停車場」將改建住宅

記者張雅雲／高雄報導

市區停車一位難求，新興區「Time」停車場出現1.3億元成交價，為今年該區成交的「最貴停車場」。實地勘察，該場目前已歇業，並圍起鐵皮圍籬。據查，買方為仰德建設。信義房屋專家分析，區域地價約落在每坪100~120萬元。

▲市區停車一位難求，新興區「Time」停車場出現1.3億元的成交價，為今年該區成交的「最貴停車場」。（圖／記者張雅雲攝）

實登揭露，「Times」高雄南華橫路停車場，位於新興區南華橫路，土地坪數93.2坪，為商五用地，6月以總價1億3043.8萬元成交，每坪成交單價達140萬元，總價為該區成交的「最貴停車場」。據查，買家為仰德建設，停車場現況已經歇業，改圍起鐵皮圍籬。

▲「Times」高雄南華橫路停車場，位於新興區南華橫路，現況已經歇業，改圍起鐵皮圍籬。（圖／記者張雅雲攝）

仰德建設透露，該地預計最快明年上半年推案，主打2~3房，針對首購、首換族，坪數最大可達50餘坪，兼顧不同客層需求，目前開價未定。外界則預估，未來開價有坐4望5的行情。

信義房屋七賢店業務王沛軒指出，該停車場位置位於捷運美麗島站與高雄新站之間，屬於新興區成熟商圈，因鄰近交通樞紐與商圈，停車需求長年強勁，加上又距離八德路汽車拖吊場不遠，因此成為停車場密集設點的熱區，近年停車場因土地方正、產權單一，成為建商獵地熱門標的。

交易時間 位置 地坪 總價 買家 現況 2024/4 民主橫路 94.3坪 1.5億 互舍商旅 停車場 2025/6 南華橫路 93.2坪 1.3億 仰德建設 歇業

▲新興區近年停車場交易。（ETtoday製表）

區域內多為屋齡40年以上透天，主要幹道如八德路、七賢路一帶的店面，總價多落在2000~2500萬元，若同樣為商4用地，換算地價約落在每坪100~120萬元。若巷弄內透天，地價約落在每坪50~80萬元區間。

王沛軒說：「但因建商整合，大多會溢價收購，依臨路條件不同，單價甚至可衝上140萬元。該區也有部分屋齡15年內的大樓，單價多落在每坪30~35萬元。」

