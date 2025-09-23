房市利空出盡？　專家4點打臉：探底危機還沒過





▲房市仍被「房價偏高」、「不動產放款集中度偏高」、「房市賣壓重」與「屋主心態可能急升」等4大不利因素環繞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期「房貸水龍頭」打開，不少人在問房市已經落底了？是否可進場買房了？對此，專家認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但「房價偏高」、「不動產放款集中度偏高」、「房市賣壓重」與「屋主心態可能急升」等4大不利因素環繞，房市探底危機還沒過。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

新青安不計入《銀行法》72-2條額度，央行也對換屋族寬限18個月，顯示政府有注意到最近房貸申貸困難、違約案件不斷增加的情形。更有銀行在9月中的新青安申請量已經超過8月，不過，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為：「若因此認為打炒房將持續大幅放寬，房市將快速再起，則有點過於樂觀了。」

陳傑鳴認為房市4大問題，「房價偏高」、「不動產放款集中度偏高」、「房市賣壓重」與「屋主心態可能急升」未緩減，房市探底危機還沒過。

▲9月市場新屋待售庫存量高達17萬5659戶、二手待售庫存量9萬4302戶，不是位於歷史最高，就是位於歷史相對高檔區。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其，目前房市賣壓高漲，陳傑鳴說：「9月市場新屋待售庫存量高達17萬5659戶、二手待售庫存量9萬4302戶，不是位於歷史最高，就是位於歷史相對高檔區。賣壓沉重下，價格上漲不易。」

面對預售市場，「房貸水龍頭」打開後，有業者感受人潮回溫，但也有業者認為「觀望情緒仍濃厚」，反應在成交量，以台中來說政府宣布新青安心制度，台中預售案場的回報數據，個案場平均週來人略升至6組，但成交維持在0.4左右。

以成交率來說，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「目前全市仍有7成個案週成交掛蛋，不過，用另一角度思考，房市利空已出盡，在『沒有消息就是好消息』的情況下，雖然預計到年底房市不會有起色，但剛需族願意出動賞屋，代表市場的基本盤仍在。」





▲業者認為剛性需求仍會支撐基本買氣，且隨著利空逐步鈍化，若未來政府釋出微幅寬鬆政策，或是貸款環境稍有改善，都可能成為激勵成交的關鍵。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章指出：「成交量雖然難以回到高峰，但換個角度來看，市場已進入健康調整期。」剛性需求仍會支撐基本買氣，且隨著利空逐步鈍化，若未來政府釋出微幅寬鬆政策，或是貸款環境稍有改善，都可能成為激勵成交的關鍵。

他也提醒，年底前雖看不到大幅回溫，但自住買方若遇到合適標的、合理總價，仍可積極談價，因為在市場冷清的氛圍下，建商和屋主談判空間相對增加。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎