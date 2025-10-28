為第三間房卡貸！長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆：被罵丟臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，朋友在台北工作，預售屋將交屋卻卡貸，因名下掛著嘉義的老透天、為長孫承接的祖厝。一名網友表示，銀行要他先清償前屋房貸，否則第三間貸款成數與年限都不佳，親戚又無人接手，動念出售卻被老家罵「丟臉、不孝」而上網求助。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊「賣祖厝會很丟臉嗎？」說友人是長孫，名下有一間嘉義老透天，爺爺幾年前過世了，房子掛到他名下。可因為友人長期在台北工作，上一間屋已持有五年，正要換屋；銀行稱若名下無貸款，第三間可貸七成五、30年無寬限，若前屋尚有貸款就不行，因此才考慮處分祖厝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，友人已先問遍親戚，仍無人願承接，且祖厝位於大華產業道路一帶較偏，才轉念找外人買，未料老家立刻「炸鍋」，有人質疑不是破產為何要賣，他因此想知道賣祖厝是否真的會被貼上不孝標籤。

貼文一出，許多人紛紛議論，「賣在反轉點，光宗耀祖」、「你自己的資產想賣就賣，那些罵你賣祖產的只是沒祖產可賣而已」、「別管他們啦，自己的生活才是重要的」、「你不賣，也是下一代賣；有需要就賣。」但也有網友表示，「傳統長孫有權利也有義務，你只要權利不要義務，當然會被罵。」、「分產照傳統、後續卻用現代觀念處理，被用傳統規矩唸也剛好。」