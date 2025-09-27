新竹14年前排隊建案　33戶轉手全賺「1戶獲利4千萬」

▲早在14年前關埔重劃區的新案「東京中城」就因排隊上新聞。（圖／翻攝自Google Maps）

這幾年新竹房價大漲，2019~2022年不少個案出現排隊、瘋搶盛況，相當驚人。但不是從2019年這波多頭新竹房市才有排隊，早在14年前關埔重劃區的新案「東京中城」就因排隊上新聞，觀察該社區至今33戶轉手全賺，近期有1戶轉手更一舉大賺近4千萬元。

這幾年來，新竹房價大漲，被形容為「瘋城」，2019~2022年還有不少個案傳出排隊、瘋搶盛況，相當驚人。而事實上，新竹排隊買房並不是在2019年那波房市多頭才開始，早在2011年就有個案「東京中城」大排長龍，躍上新聞版面。

觀察實價登錄，「東京中城」至今累積33戶轉手交易，全是獲利出場，近期則有8樓戶以6200萬元轉手，前屋主大賺3943萬元，漲幅高達174%，顯示當初屋主們排隊買房是相當正確的決定。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，「東京中城」位於關埔重劃區，屋齡10年，並非區域第一批推出的個案，14年前推案時每坪23~29萬元，由於地段佳，座落關新公園第一排，吸引許多購屋族青睞。

曾文慶說：「新竹房市歷經大多頭，10年前以上購入的屋主，獲利1~2倍相當常見，甚至有個案漲到快3倍的，東京中城雖然坪數規劃不小，但成交單價7字頭符合行情，前屋主大賺其來有自。」

▲關埔重劃區開發已相當飽和。（圖／ETtoday資料照）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「關埔重劃區為竹科人的買房首選之一，新案不乏站上8字頭，甚至逼近9字頭，這幾年來房價有一定漲幅，而目前區域發展已相當飽和，線上新案不多。」

陳炳辰表示：「接下來新竹市的推案熱區將是關埔二期，該區為自辦市地重劃區，其中還有北部品牌建商插旗，市場預期推案價格當然只會高不會低，但當前這波房市寒冬會持續多久難以預測，未來關埔二期的價格、市場反應將與屆時市況呈高度關聯。」

