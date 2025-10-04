盤點中捷綠線3大熱站新案　1站靠美食商圈加持受矚目

▲台中捷運綠線自2021年啟用後，南北交通明顯改善，沿線地段也因捷運紅利吸引許多建商進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線自2021年啟用後，南北交通明顯改善，沿線地段也因捷運紅利吸引許多建商進駐。市場關注焦點集中在「文心崇德站」、「市政府站」及「南屯站」3大站點，包括豐邑、誠邑築、達麗、育堂、亞昕、磐鈺等業者紛紛推出新案，競爭態勢日益激烈。

根據台中市交通局資料，2025年7月捷運旅運量顯示，「市政府站」單月人次達31.7萬人，居全市第2。「文心崇德站」以18.9萬人次位居第3，「南屯站」則累計10.9萬人次，排名第12。

▲台中捷運綠線「文心崇德站」以18.9萬人次位居人口出入第3名。（圖／記者陳筱惠攝）

此3站成為捷運沿線最受矚目的房市熱區。包含最熱門的「文心崇德站」，周邊餐飲、零售品牌林立，形成特色美食商圈。未來捷運紅線、漢神洲際百貨、小巨蛋等重大建設也將陸續到位。

在建案部分，豐邑集團於捷運站步行200公尺處打造「文心OLIVE」，主推36至55坪、3至4房產品，根據實價登錄，「文心OLIVE」平均成交單價達68.99萬元。

▲「南屯站」周邊則有亞昕建設、磐鈺建設、鉅陞建設、日勝生、興富發、親家建設陸續插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，誠邑築建設去年斥資5.8億元購入崇德路、漢口路口的「德成大樓」，未來將規劃住宅大樓。國泰、冠德、坤悅、日勝生等大型建商也陸續布局，為區域房市增添話題。

而最精華的「市政府站」周邊以商辦及大型商場為主，住宅新案較少，目前以「達麗拾穗」和「育堂序麗」為指標。

「達麗拾穗」規劃21~38坪、2~3房產品，平均成交價73.83萬元；「育堂序麗」主打25~40坪格局，平均成交價67.93萬元。

▲最精華的「市政府站」周邊以商辦及大型商場為主，住宅新案較少，目前以「達麗拾穗」和「育堂序麗」為指標。（圖／記者陳筱惠攝）

「南屯站」周邊則有亞昕建設「亞昕織御」主打14~36坪、1~3房格局，吸引首購族群，均價達7字頭。而在大墩二街的磐鈺建設「樂樂璵里」及豐邑集團「匯禮」則鎖定家庭客層，推出3房產品搶市，鉅陞建設「鉅陞藏賦」均價也超過66萬元，未來還有日勝生、興富發、親家建設陸續插旗。

