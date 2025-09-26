虛坪改革「單價恐竄高？」　建商：10個有10個會漲

▲對於外界關注的「虛坪改革」，內政部表示，將合理檢討住宅公共設施比例，停車位有望從公設中分離。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲買房不容易，大樓公設比動輒33%~35%，引來民怨。對於外界關注的「虛坪改革」，內政部表示，將合理檢討住宅公共設施比例，停車位有望從公設中分離，讓不買車位的住戶不必再分攤車道空間，專家坦言，「成本就是成本」，總價不會因此改變。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部政務次長董建宏日前對於外界高度關注的「虛坪改革」，提出看法指部分建商在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，將剩餘空間額度規劃為非必要的娛樂交誼設施進行銷售，導致未提升居住實用性，反加重民眾購屋負擔。

內政部啟動虛坪改革，將高齡化社會需要的一般電梯增列為免計容積項目，並將停車位與車道等空間，自公設中分離，改為可獨立登記的「專有部分」，若沒有買車位的民眾，不需負擔車道公設比。

不具名建商指出，這項改革雖能讓不買車位的住戶，不必再分攤車道與地下室閒置空間的公設比，但實際上「成本就是成本」，總價不會因此改變，僅是換個計算方式，單價則將明顯上升。

該建商分析，未來改革上路後，與現行已登記的權狀相比，房屋坪數判斷將出現極大落差；首先，車位登記面積會大幅增加，從原本約8坪放大至12~15坪，導致車位權狀坪數膨脹。

▲內政部政務次長董建宏日前出席「當前住宅政策座談會」，回應外界關注的虛坪改革議題。（圖／記者張雅雲攝）

雖車道與地下室等面積，改由社區的購買車位者負擔，不再分攤至所有住戶，不過，因登記所有權面積減少，單價則會隨之提高。他直言，表面上看似「公平正義」，但實際效果就是「換湯不換藥」，因為建商開發成本不會因公設登記方式改變而減少，大樓總銷金額仍維持不變。「舉例來說，一個案子若總銷10億元，改革後依舊是10億元，不會因公設比下降而縮水。」

也有其他建商分析，若以超高樓來看，為因應現行消防法規，防災中心與消防安全設備所需空間愈來愈大，公設比原本就高，若改革後，「10個建商有10個會調高單價」。

他補充，政府此舉雖然用心良苦，希望讓公設比更合理，但改革後，未來房市可能出現新舊制度並存的情況，造成單價混亂，屆時買方若僅以「每坪單價」來判斷，容易誤以為新案單價飆漲，考驗市場的接受度。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹