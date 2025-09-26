ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

虛坪改革「單價恐竄高？」　建商：10個有10個會漲

▲▼ 虛坪,停車位 。（圖／記者張雅雲攝）

▲對於外界關注的「虛坪改革」，內政部表示，將合理檢討住宅公共設施比例，停車位有望從公設中分離。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲買房不容易，大樓公設比動輒33%~35%，引來民怨。對於外界關注的「虛坪改革」，內政部表示，將合理檢討住宅公共設施比例，停車位有望從公設中分離，讓不買車位的住戶不必再分攤車道空間，專家坦言，「成本就是成本」，總價不會因此改變。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部政務次長董建宏日前對於外界高度關注的「虛坪改革」，提出看法指部分建商在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，將剩餘空間額度規劃為非必要的娛樂交誼設施進行銷售，導致未提升居住實用性，反加重民眾購屋負擔。

內政部啟動虛坪改革，將高齡化社會需要的一般電梯增列為免計容積項目，並將停車位與車道等空間，自公設中分離，改為可獨立登記的「專有部分」，若沒有買車位的民眾，不需負擔車道公設比。

不具名建商指出，這項改革雖能讓不買車位的住戶，不必再分攤車道與地下室閒置空間的公設比，但實際上「成本就是成本」，總價不會因此改變，僅是換個計算方式，單價則將明顯上升。

該建商分析，未來改革上路後，與現行已登記的權狀相比，房屋坪數判斷將出現極大落差；首先，車位登記面積會大幅增加，從原本約8坪放大至12~15坪，導致車位權狀坪數膨脹。

▲▼ 虛坪,停車位 。（圖／記者張雅雲攝）

▲內政部政務次長董建宏日前出席「當前住宅政策座談會」，回應外界關注的虛坪改革議題。（圖／記者張雅雲攝）

雖車道與地下室等面積，改由社區的購買車位者負擔，不再分攤至所有住戶，不過，因登記所有權面積減少，單價則會隨之提高。他直言，表面上看似「公平正義」，但實際效果就是「換湯不換藥」，因為建商開發成本不會因公設登記方式改變而減少，大樓總銷金額仍維持不變。「舉例來說，一個案子若總銷10億元，改革後依舊是10億元，不會因公設比下降而縮水。」

也有其他建商分析，若以超高樓來看，為因應現行消防法規，防災中心與消防安全設備所需空間愈來愈大，公設比原本就高，若改革後，「10個建商有10個會調高單價」。

他補充，政府此舉雖然用心良苦，希望讓公設比更合理，但改革後，未來房市可能出現新舊制度並存的情況，造成單價混亂，屆時買方若僅以「每坪單價」來判斷，容易誤以為新案單價飆漲，考驗市場的接受度。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字：虛坪改革房價內政部建商停車位車道公設比

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

亞昕8888萬收台灣大道46年老屋　證實「不會蓋住宅」

土地市場交易冷卻，但蛋黃區土地仍有建商出手整合，根據實登揭露，位於五期重劃區，台灣大道二段、屋齡46年的老舊透天，以8888.6萬元交易，每坪地價達到五期天花板227萬元，經查出手者為亞昕國際。

35分鐘前

虛坪改革「單價恐竄高？」　建商：10個有10個會漲

房價高漲買房不容易，大樓公設比動輒33%~35%，引來民怨。對於外界關注的「虛坪改革」，內政部24日表示，將合理檢討住宅公共設施比例，停車位有望從公設中分離，讓不買車位的住戶不必再分攤車道空間，專家坦言，「成本就是成本」，總價不會因此改變。

1小時前

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

麥當勞近年持續拓點，近期將進駐台南北區和緯路，該店日前首度掛出麥當勞最具標誌性的黃色「M招牌」、規劃得來速車道，是北區首個有得來速的麥當勞，預計年底前試營運，附近還有施工中的全聯，信義房屋專家指出，人口紅利吸大咖租客。

2小時前

新不如舊？　睽違12年！汐止預售案再現7字頭

汐止睽違12年，再現預售成交7字頭，該案位於康寧街，緊鄰南港並具捷運建設題材。不過專家表示，汐止那麼長時間預售單價未現7字頭，主因是市區推案太少，事實上在地段精華的區公所商圈，已有成屋早就上7字頭了。

2小時前

73%民眾認「買房再等1年以上」　看跌比例升至23%

民調顯示，56%民眾認為房價將持平，23%的民眾認為可能下跌。另外73.7%民眾認為理想的購屋時機至少需等待1年以上，但值得關注的是，認為1年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升至本季的26.3%，增加7.9%，反映市場信心略有回溫。

4小時前

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾遭法拍「欠稅又欠錢」

惡意丁斌煌因執行「陰莖增大術」，釀禍，使50歲男病患離世，丁還在交保時籌不出錢，交保金從100萬元降到20萬元。而丁的財務狀況不佳，其實從安和美診所就可看出端倪，該診所曾因欠錢又欠稅，流入法拍市場。

5小時前

百件作品參賽！　坤悅開發短影音比賽展現「家的模樣」

每個人心中，都有一個屬於「家」的畫面。上櫃建商坤悅開發（5206）長期深耕社區服務，傾聽住戶心聲，不僅致力於建築品質，更重視居住後的生活氛圍。繼過去舉辦社區攝影大賽獲得好評，今年更首度推出「手機短影音比賽」，邀請住戶用鏡頭捕捉「幸福家的模樣」，讓更多人看見坤悅住戶真實的幸福樣貌。

5小時前

桃園蛋黃區社宅+1！近300戶估2029完工

位於桃園市桃園區的「日光安居」日前舉行動土典禮，這也是繼「慈文安居」後，桃園區的第二處社會住宅，全額由中央投資，預計298戶居住單元可在2029年完工。

18小時前

租下店面「大漏水半年」！害羹店生財器具壞光　老闆怒告房東

台北市一名吳姓男子表示，先前與房東蘇女簽訂一年租約，承租下該處店面經營羹店，未料租期下半期開始卻發生嚴重漏水，屢次通知蘇女修繕未果，導致他難以營業，設備並因此而損壞，如今租約到期，提告請求設備修復費用、返還剩餘押金、以及下半年6個月租金，共47萬7000元。台北地院審理後，判處蘇女給付6萬4785元為恰當。可上訴。

18小時前

銀座「地王」連霸20年　每平方公尺976萬元

根據日本最新資料顯示，今年7月全國各類土地平均價格已連續四年上升。位於東京都銀座的「明治屋銀座大樓」依舊穩坐「地王」寶座，每平方公尺售價高達4690萬日圓（約新台幣976萬元）。

19小時前

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

%Arabica插旗台中首店　..

擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能..

北新路30年大咖租客將撤　千萬..

房東不滿「租賃專法」怒祭2對策..

73%民眾認「買房再等1年以上..

年付276萬簽20年長約　麥當..

房東喊退休！　大立商圈20年老..

搬家第1天被鄰居威脅　萬人一看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

亞昕8888萬收台灣大道46年..

虛坪改革「單價恐竄高？」　建商..

年付276萬簽20年長約　麥當..

新不如舊？　睽違12年！汐止預..

73%民眾認「買房再等1年以上..

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾..

百件作品參賽！　坤悅開發短影音..

桃園蛋黃區社宅+1！近300戶..

羹店大漏水半年！生財器具壞光　..

銀座地王連霸20年　每平方公尺..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366