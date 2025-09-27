ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

記者陳筱惠、項瀚／頭城報導

沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，牆後圓頂、拱窗隱約浮現，彷彿一座漂洋過海的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱內部，一探這全台最貴招待所的廬山真面目。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，這間曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱。（圖／記者陳筱惠翻攝）

頭城外澳濱海公路上，視線不可能錯過那片高聳白牆與一座座圓頂，像極了電影裡的中東宮殿。他就是俗稱宜蘭的「阿拉伯宮」，但他實際名稱為「榮梓博物館」，這棟曾經開價33億元的最豪招待所，座上賓曾有李登輝、李遠哲、王永慶等政商名流。

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲拱門開車進入阿拉伯宮，瞬間被印入眼簾的龜山島海景吸引，椰子樹一字排開，景緻相當廣闊。（圖／記者陳筱惠攝）

內裝比外觀更精彩，這座佔地2400坪，建物本身有1375坪，記者從大大的拱門開車進入，瞬間被映入眼簾的龜山島海景吸引，椰子樹一字排開，廣闊的景緻，左邊是潔白阿拉伯宮，一顆由林昭文題字的「感恩」的花蓮大理石坐鎮，右邊還有一棟仿蘇州園林式樓閣，中式歐風交錯。

記者進入這座由已故企業家林昭文所建「宮殿」，全棟以木夏哈比耶窗孔設計，進門挑高大廳，迎賓的牆面由金箔、銀箔組成，搭配德國藝品，金碧輝煌，眼見之處到處都是藏品，令人眼花撩亂，往內走就是超過200坪的客廳，放下3組7人座大型沙發還能奔跑，尤其是弧形的落地窗，望出去就是龜山島，且加上海岸線岩石錯落，絕美景致一眼望盡，視野無價。

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼「阿拉伯宮殿」全棟以木夏哈比耶窗孔設計，佔地2400坪相當遼闊，面對龜山島海景。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，大廳牆面上掛上了一幅由6工匠花費7年才製作出的手工刺繡，內容為每年全世界穆斯林最大規模的聚會「麥加朝覲」，大到麥加的卡巴天房，小到人頭鑽動的細節，光影交錯、顯示了朝聖之路的莊嚴與氣勢，這與林昭文早年遠赴沙烏地經商有極大關係，詢問管理該宮殿的副總，他說：「價值無法估計，也並未得知取得價，只知所費不貲。」

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 大廳牆面上掛上了一幅由6工匠花費7年才製作出的手工刺繡（上）、「佛光普照」的百佛骨雕，已經不可考是由猛瑪象或是其他大型動物的骨頭雕刻（下）。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

一樓左右兩側都是不同的展間，據悉，林家在這座宮殿建成後，只有一次過年全家家族成員到期聚集在此，「只過了一夜」。但佔地2400坪的宮殿，每天派車接送清掃人員進來打掃，即便沒有人居住，但每月光維護費用就高達20萬元以上。

再往內走，分為中式藏品、西式藏品，其中有一座「佛光普照」的百佛骨雕，已經不可考是由猛瑪象或是其他大型動物的骨頭雕刻，超過百斤的雕刻，將各式神佛以陰雕、陽雕的方式刻畫得栩栩如生，細節到連雲霧都有層次，據悉，這樣的轉折、頓挫、凹凸工藝可能已經失傳，過去也曾有古董鑒價師來估價，也直言，這可能是亞洲唯一，估不出來其價值。

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼建物兩側B1~2樓的旋轉梯，扶手、踏板全材質使用花蓮的大理石，耗時2年。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

藏品多到數不勝數，連館方人員都算不出來有幾件、價值多少錢，不過從建築細節，更能看出林昭文對此建物的用心，從宮殿內的旋轉樓梯，就能見出端倪，建物兩側B1~2樓的旋轉梯，扶手、踏板全材質使用花蓮的大理石，要將生硬的大理石，消減成不同角度的弧形，上方還有花雕以及造型，據悉，光是左右2座扶梯，就耗費2年時間打造。

2樓還有一區，是由整面綠色螢石俗稱「翡冷翠 」打造的能量區，綠色的螢石組成的空間，據悉，該材質特別能夠安穩情緒、帶來智慧。鮮綠色的螢石，具有冷艷的美感，有融化及析解的能量，一整面的螢石氣勢磅礡，據館方人員說，好酒放在裡面被能量解析後，會更香醇。

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2樓還有一區，是由整面綠色螢石俗稱「翡冷翠 」打造的能量區。（圖／記者陳筱惠攝）

鏡頭移至另一側蘇州園林式樓閣建築「桂蓮園」，以林昭文愛妻命名，與阿拉伯宮的奢華不同，「桂蓮園」展現了內斂、中華文化的蜿蜒之美，但走進迎賓區，天井展示2層樓高的「金龍魚噴泉」，池底同樣採用螢石鋪設，搭配周邊數億年的木化石、古代皇帝睡過的龍床，甚至有玉刻成的玉床，低調卻價值連城，2樓還有王永慶指定過夜的客房，據悉，王永慶當初最喜歡坐在「桂蓮園」的窗邊，看著龜山島讚嘆如此仙境。

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鏡頭移至另一側蘇州園林式樓閣建築「桂蓮園」，以林昭文愛妻命名，與阿拉伯宮的奢華不同，「桂蓮園」展現了內斂、中華文化的蜿蜒之美。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，這樣一棟夢幻豪宅卻始終難以找到合適的接手人。媒體曾經爆出整座宮殿售價33億元，坐實了最貴招待所的名號，長拓不動產董事長林文進，同樣是林昭文摯友就認為：「這棟建築從風光到閒置，這棟建築就像一部地方傳奇，2400坪、加上建物、內裝以及不可計算的藝術價值，最重要的是不可取代的景觀，市值不可估算。」

不過據傳聞，該棟招待所如今價格大幅折讓，開價來到15億元，等於開價對半砍，求証林文進被獲證實，他說：「屋主家人也是希望如果有機會就處理掉，真的是割愛。」

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼迎賓區，天井展示2層樓高的「金龍魚噴泉」，池底同樣採用螢石鋪設，大配周邊數億年的木化石、古代皇帝睡過的龍床。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 阿拉伯宮，宜蘭，頭城，林昭文, 。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，若以投資角度來看，該建物當初建造約3億元，算上土地價值，市價落在13億元上下，不含維護成本，這類高總價物件在市場的流通性並不高，容易陷入有行無市的境界。

但林文進則分析：「這個風景當作私人招待所真的太可惜了，若買方思維是改造成頂級的villa渡假飯店，那就能夠創造出有現金流、營業收入的投資。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當年屋主希望打造「一生一次」的夢幻宮殿，如今，只能靜靜矗立海岸邊，等著下一個願意接手的主人。（圖／記者陳筱惠翻攝）

目前有在談的約6組，林文進說：「雖然格局、使用執照都需要再花成本改造，但實際上該建物我們估算過，可以隔成25間上下的房間，初期預估年營業額可抓到2.5億元，扣除成本獲利可以在1~1.5億元，以15億元來計算，投報率可抓12~15%。」

當年屋主希望打造「一生一次」的夢幻宮殿，如今，只能靜靜矗立海岸邊，等著下一個願意接手的主人，期待下一位能夠理解這段故事、也能承擔龐大維護與營運挑戰的新主人。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字：阿拉伯皇宮頭城林昭文榮梓博物館阿拉伯宮豪宅開箱開箱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠事件是反制或失格？　

藝人隋棠被爆出住在豪宅卻積欠高達11萬元的管理費，對此她回應的大意是，由於社區管委會未盡責修繕頂樓漏水，使得頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，家中裝潢家具屢次受到損害，而不得已做出的反制行為。

1小時前

年輕人買房都選大樓　「長輩送透天厝」竟拒絕！內行曝3原因

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？不過有網友發現，身邊的年輕朋友，似乎比較喜歡大樓，甚至有長輩要送高雄透天，朋友竟然拒絕，好奇「為什麼年輕人不愛透天了？」對此，信義房屋專家表示，可能跟現代人的生活習慣有關係，而且透天房價通常偏高，負擔比較大，選大樓相對輕鬆。

2小時前

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐廳暴賺百億致富

宜蘭頭城的「阿拉伯宮」頗具氣勢與神祕色彩，屋主為已故的企業家林昭文，《ETtoday新聞雲》整理他的發跡故事，從販賣文具、經營印刷廠及果汁廠，再到沙烏地阿拉伯開中餐廳，大賺百億身家後返鄉經營百貨公司、度假村，並興建了這棟「阿拉伯宮」。

3小時前

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，牆後圓頂、拱窗隱約浮現，彷彿一座漂洋過海的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱內部，一探這全台最貴招待所的廬山真面目。

3小時前

靠爛尾樓成上櫃董座！台灣唯一成功的套房酒店　年底歇業

從門外漢到上櫃飯店董座，劉清郎不斷自我挑戰。營造業出身的他，當年隻身到台東闖天下、跑工地，因被倒債誤打誤撞跨足飯店業，把爛尾樓翻身為年收3億元的人氣飯店，更趁勢打造富野集團，以平價連鎖飯店異軍突起，旗下飯店還接待過2任總統，甚至插旗海外市場。

4小時前

女花1700萬買房剛交屋！裝潢師傅跑錯樓層　她家牆壁被拆了

中國大陸浙江杭州一名女子砸下400萬人民幣（新台幣約1700萬元）買房，沒想到還沒入住，家裡的一面牆卻憑空消失。她事後才知道，原來是樓上住戶找來的裝潢師傅走錯門，誤把她家的牆給砸了，氣得她大喊「電視裡的劇情居然發生在我身上！」

16小時前

基隆45年老社區「危樓黃單」！81％住戶點頭　最快明年底重建動工

基隆市仁愛區光華里成功一路一帶的「聯宏社區」，因屋齡高達45年，加上地下室結構出現鋼筋外露與外牆磁磚剝落等問題，去年4月地震後受損更加明顯，市府鑑定後已張貼危險建物黃單。如今已有81%住戶簽署同意書，基隆市政府將啟動公辦都更程序，並協助進行海砂屋檢測，預計今年底前完成鑑定，最快可在明年第4季確認由哪一家建商承接重建。

17小時前

結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

18小時前

惡房東走開！內政部推免費法扶「2條件」律師費全免

房客注意了！9月30日起民眾如果遇到租屋糾紛可向內政部提供的「法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務」申請免費法扶服務，透過司法途徑爭取租屋權益。

18小時前

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。包含愛山林建設公司董事長祝文宇個人捐助500萬元，豐邑集團則是緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機送至災區。

18小時前

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

50年老公寓「還能住多久？」　..

年付276萬簽20年長約　麥當..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

漲幅55%後首見鬆動　興富發開..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

存款600萬！金融哥「看一輪雙..

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票突..

ETtoday房產雲

最新新聞more

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

聯宏社區啟動海砂屋鑑定　最快明..

結婚買不起房！小叔要求「借住婚..

惡房東走開！內政部推免費法扶「..

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366