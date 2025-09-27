獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

記者陳筱惠、項瀚／頭城報導

沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，牆後圓頂、拱窗隱約浮現，彷彿一座漂洋過海的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱內部，一探這全台最貴招待所的廬山真面目。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，這間曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱。（圖／記者陳筱惠翻攝）

頭城外澳濱海公路上，視線不可能錯過那片高聳白牆與一座座圓頂，像極了電影裡的中東宮殿。他就是俗稱宜蘭的「阿拉伯宮」，但他實際名稱為「榮梓博物館」，這棟曾經開價33億元的最豪招待所，座上賓曾有李登輝、李遠哲、王永慶等政商名流。

▲拱門開車進入阿拉伯宮，瞬間被印入眼簾的龜山島海景吸引，椰子樹一字排開，景緻相當廣闊。（圖／記者陳筱惠攝）

內裝比外觀更精彩，這座佔地2400坪，建物本身有1375坪，記者從大大的拱門開車進入，瞬間被映入眼簾的龜山島海景吸引，椰子樹一字排開，廣闊的景緻，左邊是潔白阿拉伯宮，一顆由林昭文題字的「感恩」的花蓮大理石坐鎮，右邊還有一棟仿蘇州園林式樓閣，中式歐風交錯。

記者進入這座由已故企業家林昭文所建「宮殿」，全棟以木夏哈比耶窗孔設計，進門挑高大廳，迎賓的牆面由金箔、銀箔組成，搭配德國藝品，金碧輝煌，眼見之處到處都是藏品，令人眼花撩亂，往內走就是超過200坪的客廳，放下3組7人座大型沙發還能奔跑，尤其是弧形的落地窗，望出去就是龜山島，且加上海岸線岩石錯落，絕美景致一眼望盡，視野無價。

▲▼「阿拉伯宮殿」全棟以木夏哈比耶窗孔設計，佔地2400坪相當遼闊，面對龜山島海景。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，大廳牆面上掛上了一幅由6工匠花費7年才製作出的手工刺繡，內容為每年全世界穆斯林最大規模的聚會「麥加朝覲」，大到麥加的卡巴天房，小到人頭鑽動的細節，光影交錯、顯示了朝聖之路的莊嚴與氣勢，這與林昭文早年遠赴沙烏地經商有極大關係，詢問管理該宮殿的副總，他說：「價值無法估計，也並未得知取得價，只知所費不貲。」





▲▼ 大廳牆面上掛上了一幅由6工匠花費7年才製作出的手工刺繡（上）、「佛光普照」的百佛骨雕，已經不可考是由猛瑪象或是其他大型動物的骨頭雕刻（下）。（圖／記者陳筱惠攝）

一樓左右兩側都是不同的展間，據悉，林家在這座宮殿建成後，只有一次過年全家家族成員到期聚集在此，「只過了一夜」。但佔地2400坪的宮殿，每天派車接送清掃人員進來打掃，即便沒有人居住，但每月光維護費用就高達20萬元以上。

再往內走，分為中式藏品、西式藏品，其中有一座「佛光普照」的百佛骨雕，已經不可考是由猛瑪象或是其他大型動物的骨頭雕刻，超過百斤的雕刻，將各式神佛以陰雕、陽雕的方式刻畫得栩栩如生，細節到連雲霧都有層次，據悉，這樣的轉折、頓挫、凹凸工藝可能已經失傳，過去也曾有古董鑒價師來估價，也直言，這可能是亞洲唯一，估不出來其價值。

▲▼建物兩側B1~2樓的旋轉梯，扶手、踏板全材質使用花蓮的大理石，耗時2年。（圖／記者陳筱惠攝）

藏品多到數不勝數，連館方人員都算不出來有幾件、價值多少錢，不過從建築細節，更能看出林昭文對此建物的用心，從宮殿內的旋轉樓梯，就能見出端倪，建物兩側B1~2樓的旋轉梯，扶手、踏板全材質使用花蓮的大理石，要將生硬的大理石，消減成不同角度的弧形，上方還有花雕以及造型，據悉，光是左右2座扶梯，就耗費2年時間打造。

2樓還有一區，是由整面綠色螢石俗稱「翡冷翠 」打造的能量區，綠色的螢石組成的空間，據悉，該材質特別能夠安穩情緒、帶來智慧。鮮綠色的螢石，具有冷艷的美感，有融化及析解的能量，一整面的螢石氣勢磅礡，據館方人員說，好酒放在裡面被能量解析後，會更香醇。

▲2樓還有一區，是由整面綠色螢石俗稱「翡冷翠 」打造的能量區。（圖／記者陳筱惠攝）

鏡頭移至另一側蘇州園林式樓閣建築「桂蓮園」，以林昭文愛妻命名，與阿拉伯宮的奢華不同，「桂蓮園」展現了內斂、中華文化的蜿蜒之美，但走進迎賓區，天井展示2層樓高的「金龍魚噴泉」，池底同樣採用螢石鋪設，搭配周邊數億年的木化石、古代皇帝睡過的龍床，甚至有玉刻成的玉床，低調卻價值連城，2樓還有王永慶指定過夜的客房，據悉，王永慶當初最喜歡坐在「桂蓮園」的窗邊，看著龜山島讚嘆如此仙境。

▲鏡頭移至另一側蘇州園林式樓閣建築「桂蓮園」，以林昭文愛妻命名，與阿拉伯宮的奢華不同，「桂蓮園」展現了內斂、中華文化的蜿蜒之美。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，這樣一棟夢幻豪宅卻始終難以找到合適的接手人。媒體曾經爆出整座宮殿售價33億元，坐實了最貴招待所的名號，長拓不動產董事長林文進，同樣是林昭文摯友就認為：「這棟建築從風光到閒置，這棟建築就像一部地方傳奇，2400坪、加上建物、內裝以及不可計算的藝術價值，最重要的是不可取代的景觀，市值不可估算。」

不過據傳聞，該棟招待所如今價格大幅折讓，開價來到15億元，等於開價對半砍，求証林文進被獲證實，他說：「屋主家人也是希望如果有機會就處理掉，真的是割愛。」

▲▼迎賓區，天井展示2層樓高的「金龍魚噴泉」，池底同樣採用螢石鋪設，大配周邊數億年的木化石、古代皇帝睡過的龍床。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，若以投資角度來看，該建物當初建造約3億元，算上土地價值，市價落在13億元上下，不含維護成本，這類高總價物件在市場的流通性並不高，容易陷入有行無市的境界。

但林文進則分析：「這個風景當作私人招待所真的太可惜了，若買方思維是改造成頂級的villa渡假飯店，那就能夠創造出有現金流、營業收入的投資。」

▲當年屋主希望打造「一生一次」的夢幻宮殿，如今，只能靜靜矗立海岸邊，等著下一個願意接手的主人。（圖／記者陳筱惠翻攝）

目前有在談的約6組，林文進說：「雖然格局、使用執照都需要再花成本改造，但實際上該建物我們估算過，可以隔成25間上下的房間，初期預估年營業額可抓到2.5億元，扣除成本獲利可以在1~1.5億元，以15億元來計算，投報率可抓12~15%。」

當年屋主希望打造「一生一次」的夢幻宮殿，如今，只能靜靜矗立海岸邊，等著下一個願意接手的主人，期待下一位能夠理解這段故事、也能承擔龐大維護與營運挑戰的新主人。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹