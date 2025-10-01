美術館對決美術館　預售均價雙站5字頭

▲中都重劃區因為緊鄰美術館特區、綠覆率高，有「第2個美術館」之稱，2區首度均價雙站5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新重劃區大多集中在外圍，只有少數位於市中心，中都重劃區因為緊鄰美術館特區、綠覆率高，有「第2個美術館」之稱，根據實登統計，今年2區預售大樓首度出現均價雙雙站上5字頭，現階段價差約6萬元，吸引不少買方關注。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

中都重劃區位於高雄市區，與美術館特區僅願景橋一橋之隔，有先天地段優勢，區域規劃中都溼地公園、美都公園等綠地，創造出與美術館一樣的市中心稀有高綠覆率，因此被稱為下一個美術館特區。

▲「中川月亮灣」位於中都重劃區，26日動土，坪數22~40坪，預計第4季公開。（圖／記者張雅雲攝）

根據《高雄實價網》統計，中都重劃區預售均價2025年為52.11萬元，美術館特區今年為58.1萬元，每坪價差達6萬元，然而是2區首度出現均價雙站5字頭。

興連城開發總經理周惠賓表示，「美術館若每坪60萬元，中都大概落在50~55萬元，價差5~10%就是合理區間。」

周惠賓分析，中都預售案去年成交價最高站上57萬元，關鍵就是美術館新案一度衝上6字頭的連動效應。雖然近期美術館大案空窗，市場均價回到55萬元上下，但中都仍有支撐，讓購屋族覺得「便宜一點點卡位美術館」，形成房價外溢效應。

區域 2021均價 2022均價 2023均價 2024均價 2025均價 中都 35.7萬 37.91萬 53.06萬 46.94萬 52.11萬 美術館 39.09萬 45.08萬 46.04萬 53.19萬 58.10萬

▲中都VS美術館近年預售大樓均價。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

雖然市場氛圍仍偏觀望，周惠賓表示，在新青安貸款不列入《銀行法》第72條之2的不動產放款總額限制後，買氣陸續回流，「過去光是1個月賣1戶都難賣，如今平均每月可售出1戶，甚至部分個案能達到2戶。」顯示自住買盤仍在，只是消費者多半等待價格鬆動，進場步伐保守。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，「中都與美術館2區，因為生活機能及學區優勢，一定會維持一定的價差，美術館已是高雄高收入族群聚集的區域，未來2區價格一樣會穩定上漲，美術館還是會持續領先。」

