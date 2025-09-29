北市2區主打緊鄰信義計畫區　實登揭驚人價差

▲松山「利晉·崧喆」距離信義計畫區僅4~6分鐘，每坪成交價抓在145萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市哪些非信義區門牌的區域，主打緊鄰信義計畫區？市調點名文山、松山兩大區塊，文山「信義富境」通勤時間8分鐘，每坪成交均價110萬元；松山「利晉·崧喆」距離則約4~6分鐘，每坪成交均價抓在145萬元，這2案對比信義計畫區新案成交單價218萬元，落差高達73~108萬元。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

信義計畫區為台北市最核心的商業中心，區內房價更是高不可攀，據《樂居網》資料近1年新案平均成交單價高達218萬元，然而以同心圓向外擴散，有哪一些非信義區門牌、卻緊鄰信義計畫區的區域？房價行情又是多少？

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，緊鄰信義計畫區的商圈包括：大安區國父紀念館商圈、松山區南松山商圈、文山區萬芳路商圈，但前者本身地段鍍金，又有大巨蛋加持，房價本就有相當的水準，因此新案較不會去強調緊鄰信義計畫區。

陳炳辰表示，從地理位置來看，松山區與信義計畫區有一段距離，但其中萬芳路商圈由於緊鄰信義快速道路閘道，因此像是新案「信義富境」雖然區域環境條件不及景美，但主打距離信義計畫區8分鐘，每坪成交均價也有110萬元水準。

▲「信義富境」主打距離信義計畫區8分鐘，每坪成交均價也有110萬元水準。（圖／記者項瀚攝）

陳炳辰接著表示，南松山尤其是松山區的東南邊，也就是南松市場、松山車站一帶，房價比起敦北商圈便宜許多，但相當靠近信義計畫區，像是近來就有指標案「利晉·崧喆」主打信義計畫區6分鐘。

創意家副總柯仲武表示：「南松山一帶為早期開發的區域，機能成熟，但素地稀少，只能靠都更危老整合，這10年來新案大約只有7~8案，因此常常被市場忽略了，能見度比較低。」

柯仲武表示：「南松山區段其實條件相當出色，除了緊鄰信義計畫區，距離松山車站也非常近，此外又有南松市場改建等題材，未來市容將進一步提升，且隨越來越多改建案推出，房價也有望逐步推升。」

柯仲武表示，「利晉·崧喆」為都更案，位於八德路四段，歷經建商8年整合，基地面積達500坪以上，可售總銷約88億元，規劃20~42坪，剛開案不到1個月，買盤客群包括松山、信義、南港、內湖4大區塊的剛性首購及換屋族，反應不錯，每坪成交均價抓在143萬元。

