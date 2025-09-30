爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊房市3年漲1成





▲在澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫球場，歷經農藥、租約等爭議，10月將改名「果嶺自然公園」免費開放。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫球場，因租約到期及使用農藥爭議，去年遭高市府收回，當時原俱樂部成員還組成自救會，鬧得沸沸揚揚，最後10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，專家表示，該區屬於東高雄，近來建設齊發，預售房價3年來已有12%漲幅。

東高雄的澄清湖一帶，長年以自然景觀與休憩功能聞名，高雄高爾夫球場位於澄清湖畔，經營63年，一直是向市府承租市地經營，租約在2023年6月30日到期並未續租，去年因遭查違法使用農藥、未做水保措施等，市府要求返還土地。

高爾夫俱樂部在去年11月結束營業，當時會員、桿弟還組成自救會抗議，最終仍遭市府強制收回，10月正式改名「果嶺自然公園」免費開放民眾入園。

年度 2023 2024 2025 漲幅 預售均價(萬/坪) 33.62 35.76 37.69 12.1% 成屋均價(萬/坪) 21.08 24.69 24.43 15.8%

▲東高雄鳥松區近3年房價。（ETtoday製表）

而東高雄除了新增佔地70公頃的公園外，近年在市府大力推動下，還有都市更新、捷運建設等三箭齊發。高雄市都發局表示，位於澄清湖棒球場旁的「鳥松區山水段運動休閒專用區土地都市更新事業」將公開招商，總基地達8681坪，未來將導入商業、休閒與健康機能。興建中的捷運黃線可快速銜接鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮，打造全新東高雄生活圈。

根據實價登錄統計，澄清湖所在的鳥松區，近3年預售住宅平均單價從每坪33.62萬元緩步上揚至37.69萬元，漲幅12.1%，成屋漲幅也有15.8%。

耕揚廣告總經理蔡宸祐指出，澄清湖周邊素以「低調富人區」聞名，早期推案以透天豪墅為主，近年隨人口結構改變，加上地價高漲，建商轉推大樓產品，部分個案更主打具澄清湖景觀，單價也要5字頭。蔡宸祐分析，澄清湖休閒優勢帶動區域新案增加，近期因新青安鬆綁，來人也明顯回升。

蔡宸祐說：「澄清湖棒球場為全台少數A級球場，見證無數職棒與國際賽事，但因周邊公共設施與交通開發不足，區域發展長年停滯。」目前該區多為退休、養生族群看準休閒、醫療機能購屋，未來在公園、都更案、捷運黃線等建設下，有助吸引年輕首購族移入。

