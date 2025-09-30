【廣編】遠雄敦富×留白計畫　打造機捷生活圈的「城市花境」

▲遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》。

圖、文／遠雄建設提供

遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》（Élan意指生命力、熱忱、靈動），以「花×五感×多巴胺」為策展主軸，把接待中心轉化為珍稀的城市花境，邀請民眾在樂音、花香與光影之間，重新感知機捷生活圈的日常美好。

遠雄敦富期待接待中心不僅作為展示空間，更是社區共享的生活場域，位在北屯機捷正核心，步行可達北屯總站與舊社站，正對紅瓦厝公園，鄰近COSTCO、全聯與總站商圈；綠地、交通與採買生活機能在家門口展開。基地面積約1,311坪，產品規劃25～37坪、2～3房，其中兩房雙衛在區域少見，結合高樓層視野與公園首排景觀，一推出即受矚目。

此次與「留白計畫 blank plan」合作策展《Élan 花境》把「展覽、居住、綠意」串接一起，讓北屯機捷的日常，被看見、被喜歡，也被更細緻地生活。

展覽資訊

展覽日期｜9/27~11/23 9:00-20:00

展覽地點｜遠雄敦富接待中心（臺中市北屯區敦富路 437 號）

展期活動

10月19日《迷你之丘 × 手作體驗》

11月9日《馥飲花境 × 調飲體驗》