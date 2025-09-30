ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】遠雄敦富×留白計畫　打造機捷生活圈的「城市花境」

▲▼遠雄敦富,留白計畫,Élan花境。（圖／遠雄敦富提供）

▲遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》。

圖、文／遠雄建設提供

遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》（Élan意指生命力、熱忱、靈動），以「花×五感×多巴胺」為策展主軸，把接待中心轉化為珍稀的城市花境，邀請民眾在樂音、花香與光影之間，重新感知機捷生活圈的日常美好。

遠雄敦富期待接待中心不僅作為展示空間，更是社區共享的生活場域，位在北屯機捷正核心，步行可達北屯總站與舊社站，正對紅瓦厝公園，鄰近COSTCO、全聯與總站商圈；綠地、交通與採買生活機能在家門口展開。基地面積約1,311坪，產品規劃25～37坪、2～3房，其中兩房雙衛在區域少見，結合高樓層視野與公園首排景觀，一推出即受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次與「留白計畫 blank plan」合作策展《Élan 花境》把「展覽、居住、綠意」串接一起，讓北屯機捷的日常，被看見、被喜歡，也被更細緻地生活。

展覽資訊
展覽日期｜9/27~11/23 9:00-20:00
展覽地點｜遠雄敦富接待中心（臺中市北屯區敦富路 437 號）

展期活動
10月19日《迷你之丘 × 手作體驗》
11月9日《馥飲花境 × 調飲體驗》

關鍵字：遠雄敦富留白計畫Élan花境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8202

認房市受外部環境影響　遠雄房地產：Q2將處盤整期

遠雄建設（5522）在台中北屯區機捷特區首發預售案「遠雄敦富」舉辦系列《理想生活研究所》活動，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，「川普衝擊全球經濟，對於台灣房市不可能沒影響，Q2房地產必處於盤整期。」

5/5 10:28

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　新案價量表現冷靜

淡江大橋在日前合龍，新市鎮房市備受討論。代銷表示，目前房價反應並不明顯，淡海交通長期被詬病，要等到實際通車、民眾看到實打實交通舒緩後，房價才會有感反應此項利多。觀察目前線上指標大案「新海城」，成交均價逼近4字頭。

43分鐘前

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊房市3年漲1成

在澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫球場，因租約到期及使用農藥爭議，去年遭高市府收回，當時原俱樂部成員還組成自救會，鬧得沸沸揚揚，最後10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，專家表示，該區屬於東高雄，近來建設齊發，預售房價3年來已有12%漲幅。

2小時前

【廣編】遠雄敦富×留白計畫　打造機捷生活圈的「城市花境」

遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》（Élan意指生命力、熱忱、靈動），以「花×五感×多巴胺」為策展主軸，把接待中心轉化為珍稀的城市花境，邀請民眾在樂音、花香與光影之間，重新感知機捷生活圈的日常美好。

2小時前

國揚、台壽總投資237億　亞灣特貿三最後基地動土

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件高市府招商案「特貿三」，共有3塊基地，最後1塊南之北基地30日動土，由國揚與台灣人壽合組的星紀元團隊投資237億元，打造48層雙塔住辦大樓及商場，預計2029年完工。信義房屋專家表示，將引進大量產業、人口紅利。

2小時前

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

輝達（NVIDIA）在台灣能否順利興建企業總部，取得北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地至今懸而未解！輝達與新光人壽共同簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。

3小時前

南台中土地交易回溫　現場曝：買氣冷改拼「著床率」

土地市場進入盤整期，卻在南臺中出現亮眼表現，尤其烏日區在今年1至7月的交易筆數大幅成長，不僅超越南區，更成為三屯區以外的逆勢增長區。專家指出，整體市場降溫明顯，但烏日則由2024年同期年增率達75%，幾乎回到2023年水準，逆勢躍居全場焦點。

4小時前

房客欠租拒搬！還反控房東害他洗冷水澡　求償7.4萬結果曝

高雄一名鄧姓男子向房東梁女承租房屋，但鄧男控訴，入住後發現熱水器、瓦斯管線異常，無法正常使用，屢催房東修繕未獲置理，導致他長期洗冷水澡；此外，廁所馬桶座蓋搖晃，也導致他無法安全使用，據此提出精神求償5萬元，並同時要求梁女返還押金2萬4000元，合計共7萬4000元。高雄地院法官審理後，認為鄧男積欠房租未繳，且租約到期後還拒不遷出，因此駁回鄧男請求，判房東梁女免賠。可上訴。

18小時前

全台老樓隱憂曝光！磁磚掉落頻傳　內政部國土署回應了

近期台灣老舊大樓磁磚掉落事件頻傳，造成民眾受傷，引起社會關注。監察院於20日指出，內政部對於老舊建築外牆飾材的檢查、巡查、列管及維護管理，缺乏系統性規範，也沒有相關督導考核機制。此外，建築法規在規劃設計與施工階段對外牆材料管理仍存在不足。監察院日前已通過糾正內政部。對此，內政部國土署回應，持續督導地方落實外牆管理，並強化相關安檢措施。

18小時前

租屋族開霸王條件！全屋冷氣、水電AA、不簽約　房仲：不如買房

國外一名房仲業者在臉書公開租屋族開出的「霸王條件」，包括全屋所有房間都要安裝冷氣，水電費數字若超過一定金額，屋主必須分擔一半費用，不簽租賃合約，且房租每月須保持在1000令吉（約新台幣7537元），讓房仲忍不住直呼「你不如直接買房吧」。

19小時前

【愛心滿滿】4天發5700個便當！暖心夫妻再調山貓+清洗機助清淤

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

扛7間房貸款　「月繳逾23萬」..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

30歲看新建案！代銷問1句....

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋..

買房看格局、採光！房仲曝「1關..

50年老公寓「還能住多久？」　..

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲..

新竹14年前排隊建案　33戶轉..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　..

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊..

遠雄敦富×留白計畫

國揚、台壽總投資237億　亞灣..

獨／輝達新壽「北士科土地」MO..

南台中土地交易回溫　現場曝：買..

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

老樓磁磚頻掉！國土署遭糾承諾強..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366