【廣編】遠雄房地產「超好生活節」登場　以四大主題打造城市生活新篇章

▲遠雄房地產舉辦「超好生活節」，以「城市詠嘆」、「移動聲線」、「綠意迴聲」、「漫遊同樂會」四大主題串聯城市不同面向。

圖、文／遠雄房地產提供

遠雄房地產於台中七期推出「超好生活節」，結合音樂、綠意、藝術與永續行動，邀請市民共享「高度×森度×動能×永續共享」的城市魅力。活動自9月27日起連續四個週末於「遠雄琉蘊」接待中心旁舉行，透過「城市詠嘆」、「移動聲線」、「綠意迴聲」與「漫遊同樂會」四大主題，展現城市文化與生活風格。

開幕週教師節連假以黑膠音樂與文青市集登場，中秋檔期舉辦爵士派對與燒烤餐車，雙十連假推出藝遊風尚與咖啡肉桂捲快閃，壓軸週安排親子街舞、泡泡互動與小丑魔術，打造寓教於樂的共享場景。現場設有共享教室、聯名工坊及風格美食展區，限定韓式鬆餅、迷你漢堡、咖啡與肉桂捲為活動增添驚喜，每日還有限量打卡禮。同場展示遠雄在台中四大區域七大建案，包括七期地標「遠雄琉蘊」、水湳經貿園區的「洄山行」、「綠美」、「藝舍」，機捷特區的「敦富」、「樂元」，以及十四期的「丰尚」，串連高度、森度與動能，共築「超好生活」城市願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠雄並同步策展「好室智造所」，以「永續共享」與「美好共生」為核心，推動工地再生計畫與居住實驗平台，將建築與生活融合為具體行動，落實環境友善與社群互動。遠雄強調，此次活動不僅是品牌展演，更是跨界合作與城市共生的生活提案。

活動資訊

時間：9/27–10/19 每週六、日11:00–18:00

地點：遠雄琉蘊接待中心旁（台中市西屯區惠來路二段，近市政北七路）」





