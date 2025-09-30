ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲皇翔位於板橋漢生西路、國光路的都更案，其面積達2166坪。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

第一銀行攜手臺灣銀行統籌主辦皇翔建設暨慶隆開發70億元聯貸案，於9月30日完成簽約，該聯貸案係為支應辦理「擬訂新北市板橋區民權段436地號等4筆土地都市更新事業計畫案」及「擬訂新北市板橋區民權段436地號等4筆土地都市更新權利變換計畫案」所需。

第一銀行表示：「金融同業踴躍參與下，不到2個月即籌組完成，充分顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對皇翔集團之未來發展深具信心。」

第一銀行表示：「皇翔建設為國內知名建設公司，擁有34年的專業經驗，於大台北地區累積逾60個建案實績，業界口碑優良。」

同時，皇翔也發布重訊：「公告本公司暨慶隆開發與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元，本公司額度為42.5億、慶隆開發股為27.5億元。」

▲▼買房經：中信房屋行銷企劃部副理江龍名專訪,新板特區,板橋車站,板橋區,板橋房市,板橋大樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲皇翔板橋都更案鄰近新板特區。（圖／記者湯興漢攝）

本次開發案基地位於板橋漢生西路、國光路交叉口，緊鄰新板特區，距離四鐵共構板橋車站僅500公尺，基地面積達2166坪且四面臨路，透過都市更新機制推動重建，期望改善住宅環境機能、美化都市景觀，全面提升居住品質，打造更舒適宜居的生活環境。

皇翔建設表示：「該案總銷含地主達200多億元，規劃地下5層、地上28層住宅，共計500多戶，將於年底推案。」

關鍵字：皇翔板橋漢生西路國光路都更銀行第一銀行建案聯貸案

