為亡夫遺願建精神科病院　她欠債保不住資產遭法拍

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲玉井區知名的精神科「層林醫院」30日進行四拍，底價6323.9萬元，最終以流標收場。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

玉井區知名的精神科「層林醫院」日前進行四拍，底價6323.9萬元，換算地價單坪僅1.7萬元，看似親民卻仍乏人問津，最終以流標收場。專家分析，偏鄉區人口老化、外移嚴重，加上醫院建築更改用途難度高，讓投資人卻步。

玉井區知名的「層林醫院」，興建過程相當暖心，為董事長兼債務人為完成亡夫「照顧弱勢族群」的遺願，自地自建興建的醫院，2011年完工啟用，營運僅6年就在2017年歇業。

之後，債務人名下資產因「給付票款」強制執行，遭法院查封，根據法院公告顯示，該物件地坪3642.7坪、建坪919坪，筆錄指出，查封時，拍賣建物為層林醫院，現況為停業狀態，內部設有2部電梯，但僅1部取得升降設備使用許可證。

拍賣部分包括醫院本體及後方空地，還有部分雜樹林地。日前進行四拍，底價6323.9萬元，為部分點交，最終以流標收場。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲玉井屬台南偏鄉，該院雖然單、總價相對低，土地使用分區屬於特定事業指定用地，使用目的受到限制。（圖／翻攝自Google Maps）

透明房訊副總經理陳慧瑜分析，該院雖然單、總價相對低，但因土地屬於特定事業指定用地，因此只能作為醫院使用，也因為使用目的受到限制，後續只能轉型為醫院、長照或樂齡中心等相關用途，大幅減少潛在投資人投標的意願，也是到四拍仍流標的主因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，本次標售價格相對低廉，但玉井屬台南偏鄉，醫療與自住需求有限，投資效益不足。此外，若要將醫院建築改作其他用途，往往需要大規模拆改，成本與時間壓力龐大，這些條件讓建商與投資人興趣缺缺。

賴志昶分析，該案擁有大面積土地優勢，但歇業後閒置至今，若投入開發，後續期程與經營壓力不容小覷，即使底價相對親民，能否具合宜用途並長期投入仍是投資人考驗。

