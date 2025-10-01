日賣300杯才能獲利　手搖飲1坪1萬租進一中商圈

記者陳筱惠／台中報導

一中商圈過去知名美墨餐廳「國王的殿」，華麗的外觀與設計相當顯眼，歇業7年後變身旅宿業，而一樓店面則由手搖飲進駐，經查，該街口四角都是手搖飲大店進駐，租金行情更是寸土寸金，每坪租金高達1萬元。

▲一中商圈過去知名美墨餐廳「國王的殿」，一樓店面由手搖飲進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

一中商圈人潮龐大，學生、觀光客聚集，加上飲料店品牌密集，競爭激烈卻依舊吸引新進業者搶進。位於錦新街、一中街的十字路口，四角分別為「Who’s Tea 鬍子茶台中一中店」、「大茗益民錦新店」、「花茶大師」、「阿月紅茶」，擁有單坪1萬元的租金，已直逼北台灣黃金地段。

▲Who’s Tea 鬍子茶負責人Lon租進一中街，月租10萬元，換算每坪單價達萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

Who’s Tea 鬍子茶負責人Lon接受採訪大方指出：「店內10坪面積、月租10萬元，換算每坪單價達萬元。」若以客單價平均60元來計算，Lon說：「每月成本，營業額至少要達標50萬元，等於每日至少要售出300杯飲品。」

300杯的概念，以上午10點到晚上10點，每小時要售出25杯才能夠打平。搶進黃金熱點，Lon說：「這個據點做起來很辛苦，但一中街除了擁有學生族群的龐大消費力，雖然租金高昂，但對品牌而言，等於是一張曝光門票。」

Lon回憶：「過去2019年covid疫情時，Who’s Tea包含海外超過60間門市，在那一夕間，海外門市尤其東南亞全收攤，2年虧損至少4000萬元，眼睛一睜開就是燒錢。」

▲導入AI自動化的機器，降低人員的流動率，控管每杯飲料的品質。（圖／記者陳筱惠攝）

「在2023年，我導入AI自動化的機器，降低人員的流動率，控管每杯飲料的品質，我們以前最常被客訴就是服務人員臉很臭，但說實在，台灣手搖飲競爭很激烈，1～10分糖、半冰、少冰，珍珠只要加2顆，什麼奇怪的要求都有之下，要服務人員笑臉迎人，真的太難了。」

如今Who’s Tea全台直營共12間，海外部分佈局日、韓，Lon說：「會回到一中街設點，就是要戰勝過去的自己，即便租金不便宜，但我們是全台首幾個導入AI智慧的手搖飲店，穩固求生。」

▲過去美墨餐廳「國王的殿」空租至少6年。（圖／記者陳筱惠攝）



21世紀不動產資深經理沈政興說：「過去美墨餐廳『國王的殿』空租至少6年，目前該棟樓已整修為N2 HOTEL，共改建為29間房，推出平價的房價，平日定價落在2000元上下，成為國旅、背包客的首選。一樓店面面寬夠大，加上又距離中友百貨不遠，要在一中街內找到大面寬店家，也沒有幾間可選，此次異國餐廳退場、手搖飲進駐，也反映餐飲市場快速洗牌，商圈結構不斷更新。」

