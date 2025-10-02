「救肺散起家」老藥廠求賣38年飯店　底價再打9折

▲知名老牌飯店「喜佳美商務飯店」，歷經開價調漲後仍未成功脫手，根據最新房仲釋出的情報，該飯店目前整棟開價下修至2.5億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南屯區大墩路上的知名老牌飯店「喜佳美商務飯店」，歷經開價調漲後仍未成功脫手，根據最新房仲釋出的情報，該飯店目前整棟開價下修至2.5億元，不僅低於5年前開價2.6億元，更比曾喊價2.8億元的高點「打了9折」。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

「喜佳美商務飯店」屋主為老牌藥廠鄭杏泰生技家族成員，共計8位共同持有，地點位於五期重劃區核心，地點緊鄰向上南路、大墩路黃金角地，地坪127.63坪、建坪876.56坪，樓高7層，總客房數達63間。建物屋齡已達38年，早已歇業多年，過往曾是政商名流聚餐地點，如今因市場接受度低，加上改建難度高，轉手遲遲無下文。

回顧這棟物件銷售過程，2021年時曾掛牌2.6億元，房市景氣好時更喊價上修至2.8億元，當時外界認為該地塊具危老改建潛力，加上觀光市場回溫，有望吸引飯店業者或文創商旅接手。

不過近期整棟飯店銷售上事與願違，不少開發商認為整合成本高、開發困難，加上土地非商用分區，台中幾個大型飯店求售，都得「等待有緣人」，金融政策也使得市場觀望氣氛濃厚。

如今重新釋出開價2.5億元，知情人士透露：「該物件內部家族成員意見不一，加上不是所有成員都住在台灣，在意見上難免難以整合，過去樓上的隔間還有出租，不過近年已經沒有另外出租了。」

七期資深仲介廖香婷：「該物件規模龐大，但現況為老舊裝潢與陳設，對於未來經營定位而言，確實需要投入相當的翻修與改造成本。從市場需求觀察，專業飯店業者曾表達高度關注。」

▲老牌飯店地點位於五期重劃區核心，地點緊鄰向上南路、大墩路黃金角地，具有捷運效應。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷說：「該物件可規劃轉型為月子中心、新式飯店，甚至民宿或文創商旅。但若價格堅持不調整，投資效益將受限，降價才有助於後續資金配置於裝修與品牌定位，未來經營者須透過精算投報才有機會成交。」

有熟悉市場的開發商坦言：「這類物件看起來漂亮，但一旦細算改建條件、整合時程和投報率，就會覺得沒那麼香。」

