七期豪宅「抄底客」來了　屋主獲利1231萬出場

▲「喜全真鑄」屋齡11年、7月中樓層成交總價6360萬元，讓前屋主帳面獲利1231萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅市場近期出現「抄底客」進場跡象，不少買家趁著市場盤整期低價進場，尤其是屋齡10年左右的大坪數豪宅近期交易升溫，根據實價登錄揭露，包含「喜全真鑄」、「總太天匯」、「銳豐悅觀」等個案，最高讓前屋主出現1231萬元的獲利。

根據實登揭露，位於市政北六路的七期豪宅「喜全真鑄」屋齡11年、7月中樓層成交總價6360萬元，總坪數125坪、拆算單價約55萬元，前屋主2014年取得成本5129萬元，帳面獲利1231萬元。

另外位於市政北二路的「銳豐悅觀」屋齡10年，8月份中低樓層則是以總價5258萬元成交，總坪數135坪、單價39萬元，前屋主2010年取得的總價為4720萬元，帳面獲利538萬元。

▲南七期「總太天匯」中樓層也出現交易，讓前屋主帳面獲利654萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

南七期的部分則是由屋齡12年的「總太天匯」出線，中樓層146坪物件以總價5570萬元出脫，拆算單價39.7萬元，前屋主2010年取得總價4916萬元，帳面獲利654萬。

資深房仲謝兒政說：「七期過去兩年因高總價市場買氣降溫，加上升息、管制政策影響，不少屋主出現持有成本的壓力，反而成為『抄底客』進場契機。」

▼七期百坪豪宅近期獲利一覽表 。

建案名稱 地點 屋齡(年) 成交時間 成交總價(萬元) 總坪數(坪) 單價(萬元/坪) 前屋主取得時間 前屋主取得總價(萬元) 帳面獲利(萬元) 喜全真鑄 市政北六路 11 7月 6360 125 55 2014 5129 1231 銳豐悅觀 市政北二路 10 8月 5258 135 39 2010 4720 538 總太天匯 惠文路 12 7月 5570 146 39.7 2010 4916 654

謝兒政說：「其實高總價物件買盤，賠售、小賺都不是最主要的重點，以上述個案來看，持有時間長，基本上都不算賺錢。」

不具名房仲則私下透露：「自從川普實施關稅大刀，影響不少工業區、彰化傳產企業主，更出現一批『專門撿漏』的族群，指定要找『賣房救公司、救員工』的物件，而這類物件多半也就是七期10年前左右百坪豪宅的產品。」

謝兒政觀察：「以全台中來說，過去我們總價4千萬元以上物件，在景氣好時交易佔比約2％左右，但近期確實高總物件成交比重拉高到4%上下，除了顯示房價揚升之外，也有一部分是這塊買盤較不受金融政策影響。」

