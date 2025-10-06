七期豪宅「抄底客」來了　屋主獲利1231萬出場

▲「喜全真鑄」屋齡11年、7月中樓層成交總價6360萬元，讓前屋主帳面獲利1231萬元。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中七期豪宅市場近期出現「抄底客」進場跡象，不少買家趁著市場盤整期低價進場，尤其是屋齡10年左右的大坪數豪宅近期交易升溫，根據實價登錄揭露，包含「喜全真鑄」、「總太天匯」、「銳豐悅觀」等個案，最高讓前屋主出現1231萬元的獲利。
根據實登揭露，位於市政北六路的七期豪宅「喜全真鑄」屋齡11年、7月中樓層成交總價6360萬元，總坪數125坪、拆算單價約55萬元，前屋主2014年取得成本5129萬元，帳面獲利1231萬元。
另外位於市政北二路的「銳豐悅觀」屋齡10年，8月份中低樓層則是以總價5258萬元成交，總坪數135坪、單價39萬元，前屋主2010年取得的總價為4720萬元，帳面獲利538萬元。
▲南七期「總太天匯」中樓層也出現交易，讓前屋主帳面獲利654萬元。（圖／記者陳筱惠攝）
南七期的部分則是由屋齡12年的「總太天匯」出線，中樓層146坪物件以總價5570萬元出脫，拆算單價39.7萬元，前屋主2010年取得總價4916萬元，帳面獲利654萬。
資深房仲謝兒政說：「七期過去兩年因高總價市場買氣降溫，加上升息、管制政策影響，不少屋主出現持有成本的壓力，反而成為『抄底客』進場契機。」
▼七期百坪豪宅近期獲利一覽表 。
|建案名稱
|地點
|屋齡(年)
|成交時間
|成交總價(萬元)
|總坪數(坪)
|單價(萬元/坪)
|前屋主取得時間
|前屋主取得總價(萬元)
|帳面獲利(萬元)
|喜全真鑄
|市政北六路
|11
|7月
|6360
|125
|55
|2014
|5129
|1231
|銳豐悅觀
|市政北二路
|10
|8月
|5258
|135
|39
|2010
|4720
|538
|總太天匯
|惠文路
|12
|7月
|5570
|146
|39.7
|2010
|4916
|654
謝兒政說：「其實高總價物件買盤，賠售、小賺都不是最主要的重點，以上述個案來看，持有時間長，基本上都不算賺錢。」
不具名房仲則私下透露：「自從川普實施關稅大刀，影響不少工業區、彰化傳產企業主，更出現一批『專門撿漏』的族群，指定要找『賣房救公司、救員工』的物件，而這類物件多半也就是七期10年前左右百坪豪宅的產品。」
謝兒政觀察：「以全台中來說，過去我們總價4千萬元以上物件，在景氣好時交易佔比約2％左右，但近期確實高總物件成交比重拉高到4%上下，除了顯示房價揚升之外，也有一部分是這塊買盤較不受金融政策影響。」
