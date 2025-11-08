30歲還沒買房「是不是很廢？」　一票搖頭：不用想太多

▲原PO的朋友陸續買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

大家都是幾歲買房的呢？近日有網友發文表示，他看見身邊的朋友陸續買房，但他每個月能存下來的錢根本不多，尤其雙北房價實在高，讓他感到沮喪，他是否應該到其他縣市生活？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「30歲還買不起房是不是很廢」為題發文，提到身邊朋友陸續開始買房，但他每月薪水扣掉生活費後，能存下的金額有限，所以至今存款仍很少。他說，台北房價動輒千萬，新北也至少要6、700萬，光頭期款就得準備1、200萬，他要存錢存到何時？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，每次去看房子都覺得很沮喪，看得起的買不起，買得起的又看不上，加上長輩不斷關心，認為租屋等於幫房東繳房貸，讓他壓力更大。他也曾想過是否該離開台北，到其他縣市生活，但問題是，其他縣市的工作機會又較少，且朋友也都在台北，讓他陷入兩難。與此同時，他也想知道，大家都是幾歲買房？又有什麼建議呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「30歲能買房的九成都是家裡贊助頭期，不用想太多」、「除非高收入，一般都得傾父母之力」、「基本上大部分受薪階級都買不起，不用太自責」、「基本上90%受薪族群都買不起雙北的房，中古屋也是手頭緊，能買房的真的大多都是家裡有贊助」。也有網友表示，「新北哪邊生6、700萬，新北隨便的蛋黃區，正常三房不是都要3000萬、兩房2000萬左右？」