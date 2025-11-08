ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

30歲還沒買房「是不是很廢？」　一票搖頭：不用想太多

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲原PO的朋友陸續買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

大家都是幾歲買房的呢？近日有網友發文表示，他看見身邊的朋友陸續買房，但他每個月能存下來的錢根本不多，尤其雙北房價實在高，讓他感到沮喪，他是否應該到其他縣市生活？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「30歲還買不起房是不是很廢」為題發文，提到身邊朋友陸續開始買房，但他每月薪水扣掉生活費後，能存下的金額有限，所以至今存款仍很少。他說，台北房價動輒千萬，新北也至少要6、700萬，光頭期款就得準備1、200萬，他要存錢存到何時？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，每次去看房子都覺得很沮喪，看得起的買不起，買得起的又看不上，加上長輩不斷關心，認為租屋等於幫房東繳房貸，讓他壓力更大。他也曾想過是否該離開台北，到其他縣市生活，但問題是，其他縣市的工作機會又較少，且朋友也都在台北，讓他陷入兩難。與此同時，他也想知道，大家都是幾歲買房？又有什麼建議呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「30歲能買房的九成都是家裡贊助頭期，不用想太多」、「除非高收入，一般都得傾父母之力」、「基本上大部分受薪階級都買不起，不用太自責」、「基本上90%受薪族群都買不起雙北的房，中古屋也是手頭緊，能買房的真的大多都是家裡有贊助」。也有網友表示，「新北哪邊生6、700萬，新北隨便的蛋黃區，正常三房不是都要3000萬、兩房2000萬左右？」

關鍵字：買房存錢Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

30歲還沒買房「是不是很廢？」　一票搖頭：不用想太多

大家都是幾歲買房的呢？近日有網友發文表示，他看見身邊的朋友陸續買房，但他每個月能存下來的錢根本不多，尤其雙北房價實在高，讓他感到沮喪，他是否應該到其他縣市生活？貼文曝光後，引起討論。

5小時前

黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議：「房價窪地」又要動了？

台積電在2022年底宣布南科3奈米製程進入量產，產能持續滿載，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，該廠區位於安定，信義房屋專家表示，今年買氣明顯趨緩。

6小時前

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

鶯歌舊市區、鳳鳴重劃區陸續出現5字頭的新案成交價碼，房市備受看好。在地房仲表示，在這1年多的房市寒冬中，鶯歌房價沒跌，頗具支撐性的主要原因有2，首先是捷運三鶯線將通車的利多，第二是區域供需結構健康。

7小時前

名嘴爆茂德177億封口內幕　「八不推名單」重回市場焦點

房市買氣降溫、實價資訊透明化，近期寶佳入主中工經營權之爭，讓名嘴Sway「八不推」名單再受注目，他也嘲諷當初茂德入主東森電視花了177億元是為了要封口，不過「八不推」名單回溫，也引起大型品牌建商施工品質、售後維修態度與行銷手法疑雲。

8小時前

心動高大特區！他看中永久棟距1建案　一票卻搖頭：不建議

高雄楠梓高大特區近期房市熱絡，不少人看好台積電進駐與交通建設利多。就有網友說自己在高大特區看房，喜歡環境單純、綠地多的氛圍，還鎖定在學校對面、主打有永久棟距的某建案。畢竟房價漲不停，他有種「再不買就買不到理想格局」的焦慮。不過，多數留言卻勸他再觀望，「現在真不建議買預售屋」。

8小時前

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙手山芋區」出爐

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長。從日本經驗來看，當人口流出、需求萎縮，原本位於都市邊陲或鄉村地區的住宅資產，很容易出現價格下滑甚至淪為「負資產」的現象。如今，這樣的隱憂，也正逐步在台灣上演。

8小時前

茂德建設被爆代銷私改合約用印！　買家求償卻敗訴

有名女網友向茂德建設購買新北市五股區預售屋「幸福享享」，卻遭遇合約被竄改並私自用印的情況。她指控建商私自修改條款並用印，導致權益受損。雖然女買家提告要求解除契約並索賠，但法院最終判她敗訴，引發網友熱議，還有人安慰她「買下去後妳才會哭。」

9小時前

假的！茂德建設「新北建案」廣告不實　公平會開罰50萬元

茂德建設位在新北市泰山區的預售屋建案，10月被公平會認定廣告不實，違反違反公平交易法第21條第1項規定，裁罰茂德建設公司50萬元、太揚行銷公司25萬元。

10小時前

民間地主鐵板一塊！　大型量販店獵地轉向地上權

隨著土地價格節節高升，觀察近期量販業者在全台拓點策略也悄悄轉向。除向民間地主租地外，政府釋出的地上權開發案，正成為大型量販店的新據點來源。像是家樂福文心店與好市多南屯、北屯店，皆為向台中市政府標下公有地地上權所開發的代表案例。

11小時前

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表盤點台中超巨量販店地主

近期台中青海家樂福要收攤的訊息不斷傳出，地主由鉅建設則成為事主，輿論也讓由鉅建設私下澄清「還沒規劃」。而家樂福也說目前持續營運中，不過觀察台中市區現存的14家量販大賣場，地主結構多元，其中有5大之最值得關注。

11小時前

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

茂德建設被爆代銷私改合約用印！..

越南媳婦月收租15萬　10年買..

房客輕生變凶宅！　房東「求償6..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

月租金8萬！萬華蔬果店「半年就..

ETtoday房產雲

最新新聞more

30歲還沒買房是不是很廢？一票..

黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議..

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

心動高大特區1建案　一票卻搖頭..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

茂德建設被爆代銷私改合約用印！..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

民間地主鐵板一塊！　大型量販店..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366