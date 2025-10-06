「紅樹林超人豪宅」曝光　任容萱也有一戶

▲「鄉林山海滙」擁有懸浮在高處、呼應涵碧樓設計的無邊際泳池，以及多項五星飯店公設，是淡水紅樹林的知名社區。（圖／鄉林建設提供）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉遭受洪災重創，各路超人集結支援，其中首位「現金超人」是來自新北市淡水紅樹林「鄉林山海滙」社區的住戶代表魏先生，帶著現金34萬元，親手交付災民救急。根據CTWANT記者調查，「鄉林山海滙」屬紅樹林一帶知名高檔社區，建商在銷售時即鎖定高端客層，就連藝人任容萱和任爸也是住戶之一，這次在光復鄉救助中展現驚人號召力，再次讓該社區受到關注。

「鄉林山海滙」位於新北市淡水紅樹林半山腰，由鄉林建設投資興建，基地面積5000坪，規劃「山滙特區」、「海滙特區」2社區，約2015 年至2016 年間開始預售，2017年陸續完工，至今已成屋8年。

紅樹林一帶擁有不少高級住宅，坐擁淡水河夕照美景，「鄉林山海滙」自然也不例外，樓高21、23層樓，前可遠眺觀音山、關渡大橋、淡水河出海口，後擁大片森林，遠觀可見大片高爾夫球場綠地，定位為渡假景觀宅。

「海滙特區」規劃47~59坪，成交總價約2000~3500萬元；「山滙特區」坪數較大，規劃63~180坪，部分景觀戶總價突破5000萬元，甚至破億元。目前實價登錄平均單價皆落在4字頭。

▲鄉林山海匯的公設設計由王勝正操刀，將觀音山與淡水河的景觀帶入室內，營造出如度假飯店般的居住氛圍，並獲得義大利A' Design Award建築設計獎。（圖／鄉林建設提供）

「鄉林山海滙」公設請到豪宅大師王勝正打造，效仿鄉林集團關係企業、日月潭涵碧樓，採用大量鏡面水池與石材營造度假氛圍，該案有自挖深度1200米的塩化鐵泉，且有室內和室外的湯屋、桑拿蒸汽室及無邊際景觀泳池，不僅有特約主廚進駐社區中央廚房，負責打理住戶三餐，同時更有可容納20人的頂級宴會廳，公設相當豐富，物業管理服務同時也比照涵碧樓飯店的規格。

據了解，雖已成屋8年，但公設和物業服務都維持剛交屋時水準，也因此住戶得相對付出較高管理費。以海滙特區來說，每坪管理費130元，外加會館費2000元和公共電費後，每坪管理費約180元。若以權狀60坪來說，每月加總管理費約1.2萬元。

當年銷售時，鄉林集團董事長賴正鎰對於「鄉林山海滙」的規劃，曾用創業28年以來最滿意代表作形容，更以香港半山景色媲美紅樹林景致。「鄉林山海滙」完工後，鄉林舉辦多場活動造勢打響名氣，同時也傳出有香港大戶來「掃樓」，可以說是當年北台灣房市響叮噹的指標大案。

▲「鄉林山海滙」過去話題相當多，2017年任爸以Selina妹妹任容萱名義，買進其中1戶。（圖／資料照／CTWANT提供）

就連台灣女子天團S.H.E成員Selina的父親任爸，都以Selina妹妹任容萱名義，2017年以總價3000萬元買進其中1戶，總坪數65坪，扣除車位單價應落在51.2萬元，名人置產也為該案帶來不少話題，如今再度因「現金超人」登上媒體版面。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析表示，「鄉林山海滙」以飯店式管理著稱，社區隱私性頗受保障，加上社區中高樓層戶別各有山景、海景加持，雖非淡水河岸首排社區，但價格表現不俗，整體成交均價超過4字頭，景觀條件佳的戶別，近兩年不乏成交單價超過50萬元，行情略高於同區段相近屋齡社區，也因為總價帶稍高，住戶財力條件也相對優渥，讓住戶更有底氣擔綱「現金超人」應援災區。

對於住戶義舉，鄉林集團董事長賴正鎰知道後也表示高度讚揚，他認為，「鄉林山海滙」的住戶素質都很高，社區管理上住戶互動也很好，所以才會結伴熱心公益，為社會注入正向力量。

▲「鄉林山海滙」銷售時，鄉林建設集團董事長賴正鎰曾破天荒出動8匹駿馬、1顆熱汽球，還舉辦登高路跑活動，創造討論度。（圖／資料照／CTWANT提供）

