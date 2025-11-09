蓋房成本低卻賣超貴？他喊「自建」免當盤子　網酸：自養雞很便宜

▲原PO認為，「自己蓋房子」才不會給建商剝削。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在房地產市場中建商通常是主要獲利者，有時在建商的炒作下，民眾要拿出更多錢買房，於是就有人想另闢蹊徑，認為找人自建就不會給建商剝削了。就有一名網友指出，建商和政府蓋房都賺老百姓錢，不如「自己蓋房」，就不會吃虧了。對此，多數網友普遍不認同，反酸：「你也可以自己養雞豬牛羊」。

一名網友在臉書「買房知識家」發文，表示建商和政府蓋房，多賺取老百姓的錢謀取暴利，蓋一坪的成本根本不用幾萬，他提議大家可以「自己蓋房子」，就不用被當盤子了。

貼文一出，不少網友留言反酸，「你也可以自己養雞豬牛羊，自己種瓜果蔬菜，自己開發人力物力，超便宜的」、「真的很好的想法耶，如果什麼都自己來的話，根本用不到錢啊，要吃飯自己種，要吃肉自己養，什麼都自己來，免得被人家賺走了」、「我聽說種稻米成本也很低，你要不要也自己種啊？」「一些食物的成本也沒那麼高，有考慮自己做麵包、做汽水、擠牛奶跟磨豆漿嗎」。

還有網友提到蓋房子的困難點，「講都覺得很容易啊，自己做出圖監造，其他工地價錢更好問你要不要加價，你不加拖工，而且蓋這種自地自建一半沒人會跟你簽約」、「光是板模、綁鐵、協調，你的陽壽就差不多快完了，再來水電、管路、外包開偵線，改都改不完」。