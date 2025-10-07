ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

過中秋後備戰新年！DIY裝修前先做這「一件事」　守護家的安全底線

▲過中秋後備戰新年！DIY裝修前先做這「一件事」，守護家的安全底線 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

中秋節過後，天氣轉涼、空氣乾爽，不少家庭開始進入「歲末備戰期」，準備迎接農曆新年。有人重新粉刷油漆、有人修補裂縫、有人貼上新磁磚，讓家煥然一新。不過在動工之前，最好先停下來看看家裡的「骨架」是否健康，因為一個忽略的裂縫，可能藏著不容輕忽的結構警訊。

根據內政部建築研究所建議，居家結構檢查應從整體觀察開始。民眾可先從大樓外觀與鄰近住戶狀況著手，若出現建築傾斜、沈陷、牆面龜裂或門窗變形，就該提高警覺；尤其是樑柱、樓板或牆面出現混凝土剝落、鋼筋外露，更可能代表結構受損，需儘速評估。

＊觀察外觀傾斜：查看整棟大樓是否有明顯傾斜、沈陷現象。
＊門窗與牆體：若門窗被擠壓無法關上、牆面出現斜裂縫、樑柱或樓板有破裂或鋼筋外露，須盡快請專業人員評估。

▲應特別留意柱體是否出現裂縫、剝落或變形 。（圖／記者王威智攝）

此外，一樓結構為整棟建築受力基礎，若為挑高設計或經改裝為商用空間，應特別留意柱體是否出現裂縫、剝落或變形。至於厚度超過20公分、四周由樑柱框架構成的剪力牆，為主要抗震結構，若出現斜裂縫或上下錯位，建議立即請結構技師評估補強。

＊留意樑柱結構：特別是一樓挑高或被改為店面的建築，柱子若有裂縫、剝落、鋼筋外露現象，可能影響整體安全。
＊剪力牆：厚度超過20公分、四周有樑柱包圍且無門窗開口的牆面多為剪力牆，是房屋抗震的重要結構。若出現斜裂縫或混凝土剝落，應立即補強。
＊樓板：如發現嚴重剝落或鋼筋外露，應儘速請結構技師檢查。

▲樑柱、樓板或牆面若出現混凝土剝落、鋼筋外露，可能代表結構受損，需儘速請專業技師評估 。（圖／記者王威智攝）

若僅為粉刷層表面裂紋，可自行以補土、油漆修復；裂縫較深時可使用環氧樹脂灌注補強。但若裂縫寬度大到可插入紙張，或牆面產生明顯錯位變形，應交由專業人員處理。

專家提醒，室內裝修不宜任意拆除隔間牆，尤其是一樓區域的隔間牆雖非主結構，卻能在地震時發揮「第二道防線」作用。另建議避免過度包覆樑柱牆面，以利震後檢查與消防安全。

▲截至2025年，台灣屋齡超過30年的老舊住宅數量約有500萬戶以上，約占全國住宅總量的一半以上 。（圖／記者王威智攝）

關鍵字：居家安全房屋結構DIY整修粉刷油漆居家檢查內政部建築研究所地震防災歲末整理年終裝修居家修繕房屋保養安全檢查結構補強

