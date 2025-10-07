▲過中秋後備戰新年！DIY裝修前先做這「一件事」，守護家的安全底線 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

中秋節過後，天氣轉涼、空氣乾爽，不少家庭開始進入「歲末備戰期」，準備迎接農曆新年。有人重新粉刷油漆、有人修補裂縫、有人貼上新磁磚，讓家煥然一新。不過在動工之前，最好先停下來看看家裡的「骨架」是否健康，因為一個忽略的裂縫，可能藏著不容輕忽的結構警訊。

根據內政部建築研究所建議，居家結構檢查應從整體觀察開始。民眾可先從大樓外觀與鄰近住戶狀況著手，若出現建築傾斜、沈陷、牆面龜裂或門窗變形，就該提高警覺；尤其是樑柱、樓板或牆面出現混凝土剝落、鋼筋外露，更可能代表結構受損，需儘速評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

＊觀察外觀傾斜：查看整棟大樓是否有明顯傾斜、沈陷現象。

＊門窗與牆體：若門窗被擠壓無法關上、牆面出現斜裂縫、樑柱或樓板有破裂或鋼筋外露，須盡快請專業人員評估。

▲應特別留意柱體是否出現裂縫、剝落或變形 。（圖／記者王威智攝）

此外，一樓結構為整棟建築受力基礎，若為挑高設計或經改裝為商用空間，應特別留意柱體是否出現裂縫、剝落或變形。至於厚度超過20公分、四周由樑柱框架構成的剪力牆，為主要抗震結構，若出現斜裂縫或上下錯位，建議立即請結構技師評估補強。

＊留意樑柱結構：特別是一樓挑高或被改為店面的建築，柱子若有裂縫、剝落、鋼筋外露現象，可能影響整體安全。

＊剪力牆：厚度超過20公分、四周有樑柱包圍且無門窗開口的牆面多為剪力牆，是房屋抗震的重要結構。若出現斜裂縫或混凝土剝落，應立即補強。

＊樓板：如發現嚴重剝落或鋼筋外露，應儘速請結構技師檢查。

▲樑柱、樓板或牆面若出現混凝土剝落、鋼筋外露，可能代表結構受損，需儘速請專業技師評估 。（圖／記者王威智攝）

若僅為粉刷層表面裂紋，可自行以補土、油漆修復；裂縫較深時可使用環氧樹脂灌注補強。但若裂縫寬度大到可插入紙張，或牆面產生明顯錯位變形，應交由專業人員處理。

專家提醒，室內裝修不宜任意拆除隔間牆，尤其是一樓區域的隔間牆雖非主結構，卻能在地震時發揮「第二道防線」作用。另建議避免過度包覆樑柱牆面，以利震後檢查與消防安全。

▲截至2025年，台灣屋齡超過30年的老舊住宅數量約有500萬戶以上，約占全國住宅總量的一半以上 。（圖／記者王威智攝）