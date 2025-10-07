ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中幫出動花蓮！藝人扛鏟、建商公會捐百萬　重機具日夜趕工

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市政府建設局也派出台中隊以重機具日夜趕工，台中不動產開發公會則捐百萬元救災。（圖／市府提供）

記者陳筱惠／台中報導

花蓮光復災後急需復原，各界持續有錢出錢、有力出力，台中幫的藝人們高爾宣OSN、玖壹壹健志、PizzaLi，也利用工作空檔衝一趟花蓮光復，台中市政府建設局也派出台中隊以重機具日夜趕工，台中不動產開發公會則捐百萬元救災。

台中市政府建設局派出台中隊以重機具日夜趕工，優先打通救護車救治通道，同步進行道路清淤與環境復原；民間資源即刻補位，臺中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒宣布捐贈100萬元，立穩營造召集多個團體共同合捐20萬元，公私協力齊心救災。

過去一週，鏟子超人們一波波前進花蓮，打造台灣最美的風景，都住台中的藝人高爾宣OSN與玖壹壹成員健志、PizzaLi，利用工作空檔與好友組成鏟子超人隊，扛起鏟子投入清淤。

麗明營造董事長吳春山提供交通與衣物贊助，一個晚上就集結25名來自各界的青年志工，「鏟子英雄團」從同樣自台中出發馳援花蓮。麗明營造陳育德說：「落地花蓮，空氣中充滿粉塵，目光所及，街道滿是泥濘，災情之嚴重超乎預期。」

同樣投入救災的還有市府派出的「台中隊」，採取通道先行原則，把握黃金時間確保醫療運送，同步推進道路清淤與環境復原，台中市建設局長陳大田說：「現場也有同仁攜家帶眷與在地鄉親並肩作業，大家的行動力與人情味，讓復原更快一步。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在地跨域聯盟也持續接力，包含立穩營造、萊特休閒事業、朝陽科技大學校友總會合捐20萬元。（圖／業者提供）

另外，宣布捐贈100萬元的臺中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒指出：「建築業與土地緊密相連，更能體會家園受損之痛。這次捐贈100萬元，優先補齊頭燈、手套、防滑鞋墊等前線必需品，盼拋磚引玉，帶動更多企業、團體與市民加入，讓資源精準到位，守住救災第一線。」

在地跨域聯盟更持續接力，立穩營造、萊特休閒事業、朝陽科技大學校友總會、彰明電子與在地品牌遊獵行腳、遊獵羊灣合捐20萬元，資源將投入可即用的裝備與物資，提升清淤效率與人員安全。

