科技公司欠債難還　4戶高軟頂樓商辦遭法拍

▲高雄軟體園區位於亞灣核心，有科技公司因「清償票款」遭強制執行，1口氣有4戶位於頂樓、破百坪商辦流入法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄軟體園區位於亞灣核心，一期已滿租，二期興建中，有科技公司因「清償票款」遭強制執行，一口氣有4戶位於頂樓、破百坪商辦流入法拍，拍賣底價為1540~2279萬元，合計7464萬元，二拍15日開標。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

4戶商辦位於前鎮區高雄軟體園區「國城UFO」，屬於亞灣範圍，和鎰科技因「清償票款」遭強制執行淪為法拍，4戶坪數各在107~158坪間，屋齡17年，15日進行第二拍，底價為1540~2279萬元，換算單價約14萬元。

該商辦土地為特3倉儲轉運區，屬租用性質。根據拍賣公告，標的尚積欠管理費等相關費用約11萬餘元，未來若有買家進駐，仍須負擔土地租金及園區管理費。

▲高軟內有輝達（NVIDIA）與鴻海合作在高雄建置的先進算力中心、碳權交易所、南部晶片設計產業推動基地等。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，軟體園區的商辦標的具高進駐門檻，無論拍賣、買賣或租用，業者進駐都需參照園區的設立區內事業相關法規與管理規定，是否符合園區優先進駐的數位內容、資通訊軟體、文化創意產業等領域。

連參與拍賣者也必須具備園區營業資格，申請前需取得經濟部與園區管理單位核準文件，並檢附於投標書中，才具投標資格。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，高軟內有輝達（NVIDIA）與鴻海合作在高雄建置的先進算力中心、碳權交易所、南部晶片設計產業推動基地等，AMD研發中心也確定設置於亞灣，都會帶動更多企業進駐。

此外，1期為可買賣的70年地上權商辦，目前已滿租，2期園區首座大樓「亞灣智慧科技大樓」由經濟部自建，預訂2026年底完工，只租不售，完工後將引入亞灣商辦活水。

戶數 坪數 (坪) 底價 (萬元) 1 117.9 1696.8 2 158.5 2279.2 3 107.2 1540 4 134.9 1948 拍賣日期 10/15

▲高軟4戶拍賣商辦。（ETtoday製表）

劉沛緹表示，該區商辦早期曾有不到個位數成交價，隨高雄產業轉型，成交價逆勢上漲，目前均價約每坪14~17萬元，本次拍賣底價符合區域行情，無明顯低價誘因。「以價格與進駐條件來看，真正會出手的多半是園區內或相關產業的自用客群。」

陳慧瑜分析，由於園區土地屬公有出租、進駐資格限制多，加上拍賣底價貼近行情，投資買盤意願不高，推測二拍拍出的機率有限，即使成交，價格恐也僅貼近底價。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱