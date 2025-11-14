台中五期最超值的大3房「鉅森匯」每坪58萬起　入主21層地標最後席次

▲台中五期市中心稀有大3房「鉅森匯」以地段與品牌雙價值吸引自住客。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

台中自住客鍾愛的五期生活圈再傳銷售捷報，坐擁正五權西路門牌的市中心稀有大3房案「鉅森匯」，以21層樓地標之姿，匯聚捷運、公園與完善機能，相較於發展尚未成熟的新興重劃區，其5字頭價格更具吸引力，也順勢迎來完銷倒數。

▲▼正五權西路燙金地段匯聚捷運、公園與成熟生活機能。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

專案經理蘇俊宇表示，台中五期是市中心少數生活機能成熟、交通條件完善的重劃區，尤其正五權西路門牌，更是區域內的燙金地段代表。「鉅森匯」距離南屯捷運站步行僅約6分鐘，周邊串聯文心森林公園、國美館生活圈，以及公益路、大墩路商圈，加上可快速接軌74號及國道一號，對於自住或通勤族而言，生活便利性十分到位。

▲▼「鉅森匯」緊鄰國美館生活圈，開車可快速接軌74號。

目前五期新案稀缺，像「鉅森匯」從每坪58萬元起，在比價效應下具備明顯市場競爭力。蘇俊宇進一步說明，「太平及烏日高鐵特區新案已站上一坪50幾萬，我們周遭鄰近的八期重劃區成交價也來到65萬元，十三期重劃區甚至突破70萬元。」

▲「鉅森匯」主打38至45坪大三房產品。

「鉅森匯」主打38至45坪大三房產品，搭配全平面車位、設置EMS系統，室內格局方正，採用外移樑柱設計，幾乎無虛坪空間，並導入多項實用機能。蘇俊宇補充說道，「入口處設有獨立衣帽間與通風鞋櫃；浴室及廚房皆配備機能收納櫃體，主臥則附有獨立更衣室。建築外觀結合綠藝陽台與景觀配置，讓每戶都能享有自然採光與視野，強調宜居的生活感受。」

▲鉅陞建設品質、服務全到位，成就好口碑。

從空間規劃到建材選用，「鉅森匯」在細節裡展現高質感的產品力，而背後支撐這份安心的，則是鉅陞建設一貫堅持的品牌理念。

蘇俊宇強調，鉅陞建設一向重視建築品質與服務保障，專寵自住客，「除了第三方免費公正驗屋外，還提供一年代管期免管理費、施工直播與一對一客服，期望讓住戶入住前就能感受到品牌承諾。目前本案已進入銷售倒數階段，預計於2026年第三季交屋，對想在市中心卡位的購屋人而言，是難得的最後入手機會。」

▲「鉅森匯」打造台中五期市中心有感宜居新地標。

地段決定價值，品牌定義未來。「鉅森匯」用產品說話，用信任成就口碑，打造台中五期市中心最有感的宜居新地標。

