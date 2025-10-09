東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都杉並區某住宅區9月30日晚間發生倒塌事故，一棟2層木造老宅因圍牆崩塌整棟傾毀，瓦礫堆波及對面新建公寓的陽台與步道，所幸無人傷亡，但卻揭露這面圍牆早在40多年前就出現裂痕，區公所曾多次發出改善指導，卻遲遲未能消除隱患，引發社會對地方政府監管失職的批評。

東京都杉並區警視廳高井戶署指出，事發於9月30日晚間7時15分左右，接獲居民報案稱「有獨棟住宅正在崩塌」。警方趕抵現場後發現，高約4至5公尺的圍牆整段坍塌，導致上方建於1967年的木造兩層住宅全毀，房屋瓦礫甚至衝入對面公寓園區。

住在該棟老宅的50多歲屋主當時在屋內，察覺異狀後緊急逃出，20多歲的兒子則因外出而躲過一劫。鄰近公寓多戶居民受到波及，部分家庭自行撤離到附近旅館暫避。

根據日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》，事故發生時，對面公寓1樓的女性住戶正與丈夫共進晚餐，突然聽見「轟」的一聲巨響，屋內劇烈晃動。她趕往陽台察看，只見對面圍牆崩落，還來不及反應，又傳出更猛烈的「喀喀」聲，瓦礫瞬間衝撞陽台，花盆被擊倒，視線被滿滿的瓦礫擋住。「什麼都看不到，只聽見碎裂聲。」她回憶時仍心有餘悸。

杉並區公所透露，這面圍牆的安全問題早在1984年就被發現。當年區公所職員在調查附近另一處圍牆時，注意到該處已有明顯裂縫。自那以後，區公所先後共11次向歷任屋主發出改善指導，其中8次針對前任所有者，3次針對現屋主，要求補強或重建，但始終未採取根本對策。

去年10月的現場調查更確認裂縫擴大，區公所甚至在現場設置安全錐警示，仍未能阻止悲劇發生。

更令人遺憾的是，屋主就在事故前一週，才向區公所建築課通報「已找到可施工的業者」，準備進行修繕工程。未料工事尚未動工，圍牆便崩塌，導致整棟房屋全毀。

目前，瓦礫仍堆積在公寓陽台與道路間，尚無明確清除時程。杉並區表示，將與屋主協調後續清除及重建事宜，並針對區內其他24處被列為「安全性有疑慮」的圍牆展開緊急點檢，必要時再行行政指導。

事故現場距離東京地鐵方南町站約300公尺，為住宅密集區，周邊居民仍心有餘悸。一名52歲女性受訪時表示，「那棟老房子看起來就很危險，果然在晚上聽到巨大聲響後整個倒了。」