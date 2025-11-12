看中預售屋「衝動付10萬」反悔了！他哭問：能退嗎　代銷解答

▲示意圖，與本文無關 。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日與妻子看中一間預售屋，當天一時衝動便付了10萬元，並簽下房地買賣預定單；然而，回家冷靜思考後，發現預算吃緊，萌生退訂的念頭，但同時又怕錢拿不回來，於是發文求助。

網友在Dcard提到，「小弟昨日跟老婆去看了間預售屋，看了一個下午，一股腦付了10萬元，簽了房地買賣預定單，但回到家想了一晚，因為預算考量想要退掉。當初看房的時候，沒有說到這『定金』能不能退，所以我又上網研究了一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《民法》第248條，若為「定金」，表示契約成立的保證，當買方反悔時將沒收定金，而賣方反悔則須雙倍返還；如果是「訂金」，則代表預約性質，買方可在正式簽約前要求返還。

然而，查完資料後，原PO更是一頭霧水了，「房地買賣預定單上面寫的是，定金刷卡10萬，但下面備註又是寫訂金10萬，所以想請問各位有經驗或有專業知識的大大們，如果退掉的話，這10萬是否還拿得回來？」

對此，網友們紛紛回應，「選我正解，根本還沒簽約，這只是訂金，絕對可以退，沒有什麼定或訂的問題」、「不用擔心，實務上是可以退的」、「哥就是霸氣，買房比買手搖還隨性」、「隔天就快去退，退（過）來人+1」、「感覺你們如果到健身房，很容易被推銷課程」、「可以退，之前我刷完訂金當下反悔，直接刷退」、「可以退阿，直接殺去講你要退」。

另外，也有代銷表示，還沒付簽約金都可以退，「也是有付簽約金退的，不過要看建商。」