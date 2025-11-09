30歲男「炒房11間」成百萬身價暴發戶　心怨沒朋友

▲美國房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

美國一位男子雷恩（Lane Kawaoka），靠房地產投資致富，30多歲時已擁有11間房產，財富累積破百萬美金。不過事業成功卻讓他感到孤單，因為周圍的人無法理解他的生活方式。直到他加入一個房地產投資者的智囊團，才找到能分享目標與經驗的圈子，治癒了孤獨感。

根據 《商業內幕》報導，雷恩從小被教育要精打細算，生活低調。成年後，他致力於存錢並採取節儉的生活方式。快30歲時，他在西雅圖買了人生中的第一間房，並在短短幾年間迅速累積了財富。然而，當財富逐漸增長至百萬美元時，他意外發現一個問題：自己與周圍的朋友和同事越來越沒有共同話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶20多歲的日子，雷恩坦言，他的生活重心幾乎都在工作和賺錢上，缺乏社交。隨著財富的增長，他與老朋友的交流逐漸減少。那些人無法理解他對投資的熱情，甚至在一些理念上也存在分歧，例如貸款方式的選擇。他發現，自己無法談論自己的目標，因為總被誤解為炫耀，這讓他的孤獨感更甚。

不過在2016年雷恩生活迎來轉機，他加入了一個由房地產投資者組成的團體，遇見了一群擁有相似價值觀和財富水平的投資者。圈子裡的人大多是白手起家，對財富的態度既低調又謙遜。雷恩表示，結識這些人讓他不再覺得自己是特立獨行的異類，終於能自在地分享自己的目標與想法，並建立深厚的友誼。