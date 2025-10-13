ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

▲▼台中,南屯,亞昕織御。（圖／新聯陽提供）

▲南屯捷運宅新案「亞昕織御」甫公開就吸引逾600組來客。

圖、文／新聯陽提供

房市回歸理性，建商購地策略轉向蛋黃市中心，其中多家大型開發商鎖定捷運南屯站周邊佈局，近一年累計購地面積已超過3千坪。不僅建商大戶搶進南屯站，日前甫公開的南屯捷運宅新案「亞昕織御」同樣買氣熱絡，單月吸引超過600組賞屋民眾，顯示南屯站區段價值受開發商、自住客一致看好，預期未來發展還會有另一波攀升。

近期預售市場，表現突出個案如「雙橡園1518」、「勤美之真」、「亞昕織御」等，皆因具備蛋黃地段、完善生活機能而受到市場追捧。「亞昕織御」9月份正式公開之後，累計超過600組來客，案場熱絡氣氛是近期預售新案最大黑馬。

其中，「亞昕織御」基地就在捷運南屯站正隔壁，步出捷運站讀秒就可抵達家門，市場上幾乎找不到同類競品。工程期4到5年預計2029~2030年完工，分期減壓付款成為購買預售屋的財務規劃優勢。產品格局一至三房、16~33坪，廣告主打總價1358萬起入手一房含車位；2188萬起買三房含車位，低總價、輕負擔、高規格配備，打動大批首購族。

預約專線｜04 2203-1888
接待會館｜台中市南屯區文心南路1號
官方網站｜https://www.newland.tw/one/resort/?utm_source=CFFB_D
建築代銷｜新聯陽實業機構 新聯昌廣告
 

關鍵字：台中南屯亞昕織御

盤點中捷綠線3大熱站新案　1站靠美食商圈加持受矚目

台中捷運綠線自2021年啟用後，南北交通明顯改善，沿線地段也因捷運紅利吸引許多建商進駐。市場關注焦點集中在「文心崇德站」、「市政府站」及「南屯站」3大站點，包括豐邑、誠邑築、達麗、育堂、亞昕、磐鈺等業..

10/4 15:00

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴大「僅1區走回頭路」

觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢，其中以新北價差拉大7.7萬元最明顯，而台北市則成為七都中唯一價差不增反減的縣市。

3分鐘前

盤整不等於停擺　台中20場預售案維持月月成交

儘管市場氛圍趨於觀望，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，市場資金持續盤旋，從七期豪宅、南屯與北屯中高單價住宅，信義房屋專家認為，成交熱點顯示市場仍在穩步前行。

45分鐘前

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有好市多二店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增，根據實登統計，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，漲幅約15%。

1小時前

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

中國9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，美國總統川普更嗆聲要加徵100%關稅反制。對此，川普12日表示，中國國家主席習近平只是心情不好，不希望自己的國家陷入蕭條，「我也不希望，美國想幫助中國，而不是傷害它」。

10小時前

只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

高雄一名顏姓男子為了房產不惜與母親郭婦對簿公堂，認為該房登記在他名下，想與前妻、孩子共同搬回居住，因此自113年9月起不斷要求母親搬離，並稱願意補貼租屋租金，然郭婦置之不理，顏男因此提告請求遷讓房屋。但橋頭地院法官審理後，認定該屋係郭婦所購買，顏男僅是借名登記，因此駁回顏男請求。

16小時前

北市內湖都更二度招商！　增誘因「容積獎勵100%」

台北市海砂屋575專案「內湖康樂街136巷公辦都更案」，日前第二次公開徵求實施者，在10月8日舉辦招商說明會，此次招商放寬申請資格，並提供最高100％的容積獎勵，盼吸引更多廠商參與投標。

17小時前

月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖

中國大陸浙江省一名27歲女子透過社群媒體發文分享入住養老院的生活，每月住宿費為人民幣1500元（約新台幣6500元），並稱這是為了方便就近照顧奶奶，所以一起入住養老院。沒想到此文一出意外爆紅，院方也說明，機構總計6層樓，其中一層開放給年輕人入住，正探索長者與年輕人共同入住的模式。

17小時前

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署：評估設置婚育宅

位於苗栗縣的台糖學苑社會住宅租約預計在明（115）年到期，內政部表示，已簽約的住戶仍可繼續承租，且台糖學苑是國營企業所持有的房舍，日後仍會配合國家政策，評估設置婚育宅等方案，為民眾提供居住空間。

18小時前

