【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

▲南屯捷運宅新案「亞昕織御」甫公開就吸引逾600組來客。

圖、文／新聯陽提供

房市回歸理性，建商購地策略轉向蛋黃市中心，其中多家大型開發商鎖定捷運南屯站周邊佈局，近一年累計購地面積已超過3千坪。不僅建商大戶搶進南屯站，日前甫公開的南屯捷運宅新案「亞昕織御」同樣買氣熱絡，單月吸引超過600組賞屋民眾，顯示南屯站區段價值受開發商、自住客一致看好，預期未來發展還會有另一波攀升。

近期預售市場，表現突出個案如「雙橡園1518」、「勤美之真」、「亞昕織御」等，皆因具備蛋黃地段、完善生活機能而受到市場追捧。「亞昕織御」9月份正式公開之後，累計超過600組來客，案場熱絡氣氛是近期預售新案最大黑馬。

其中，「亞昕織御」基地就在捷運南屯站正隔壁，步出捷運站讀秒就可抵達家門，市場上幾乎找不到同類競品。工程期4到5年預計2029~2030年完工，分期減壓付款成為購買預售屋的財務規劃優勢。產品格局一至三房、16~33坪，廣告主打總價1358萬起入手一房含車位；2188萬起買三房含車位，低總價、輕負擔、高規格配備，打動大批首購族。

